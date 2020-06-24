政院驅離案被控殺人未遂 前北市警局長黃昇勇無罪確定

太陽花學運期間「323佔領行政院」行動，警方強制驅離暴力濺血，時任台北市警察局長黃昇勇被控殺人未遂、傷害等罪，最高法院今駁回上訴，黃昇勇確定無罪。（資料照）

2020-06-24 11:06:43

［記者張文川／台北報導］2014年太陽花學運期間「323佔領行政院」行動，警方強制驅離暴力濺血，前台聯立委周倪安等30人，自訴控告時任台北市警察局長黃昇勇殺人未遂、傷害等罪，一審、二審都認定黃是依法執行職務，阻卻違法而不罰，判黃無罪，周倪安等人上訴三審，但因黃一、二審都獲判無罪，上訴須符違憲等理由，最高法院今依刑事速審法駁回上訴，黃昇勇確定無罪。

除了周倪安等30人提告黃昇勇，另有逾40名受傷民眾控告時任總統馬英九、行政院長江宜樺、警政署長王卓鈞、中正一分局長方仰寧等官員，涉以限時驅離的手段使用國家暴力殺人未遂等罪，仍在台北地院一審審理中，日前辯論終結，定9月15日宣判。

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黃昇勇被控的部分，一審北院認為，黃昇勇是依權責交付各分局長驅離任務，由分局長各自決定驅離方式與細節，值勤員警原則上也是先口頭勸離、再抬離，只有少數員警以肢體或警械毆擊民眾，因此認定，黃是依法令所為，具備阻卻違法的事由，去年7月判決不罰。

二審高等法院今年3月仍認為黃昇勇當初是依法令的行為，駁回上訴，仍判黃昇勇無罪。最高法院今駁回自訴人的上訴確定。

本案是因2014年立法院審查海峽兩岸服務貿易協議，遭質疑黑箱作業，太陽花學運分子3月18日先占領立法院，3月23日晚間攻佔行政院，警方深夜至清晨強制驅離，造成流血事件，多名民眾被打得頭破血流，多名被害學生事後指控只是在場和平靜坐，就被警察拖到盾牌後方遭警察拳打腳踢，連到場聲援靜坐的時任立委周倪安也被打傷。

受傷民眾先後各自提自訴，控告馬、江及黃昇勇等官員殺人未遂等罪，法院審理後，多案以案情重覆而判決不受理判決，或因自訴人未委任律師而裁定駁回自訴，案經整併後，最終由黃昇勇案自成一案，馬、江、王卓鈞、方仰寧4人另成一案。黃昇勇今獲判無罪確定，馬、江案還在一審，9月將宣判。

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