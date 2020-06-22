冷飲店粗心未拔鑰匙 機車停在眼前遭竊

林姓女子因見路旁機車鑰匙未拔，趁機將機車騎走，行經永康中山南路時，就被警方攔查逮獲。（記者萬于甄翻攝）

2020-06-22 23:20:53

首次上稿 22:32

更新時間 23:20

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一間冷飲店業者21日凌晨將外送用的機車停放在店門口，孰料，卻遭不明人士騎走，店員發現後趕緊報警，警方調閱監視器錄影畫面，約2小時在永康中山北路與中山路口攔查竊嫌，並將偷車的43歲林姓女子帶回調查，依竊盜罪移送偵辦。

請繼續往下閱讀...

據了解，冷飲店業者因將外送用機車停在店門口，且未把機車鑰匙取下，遭林姓女子盯上，21日凌晨趁店員未注意時，直接將車輛騎走，附近鄰居發現騎車的人不對，趕緊告知冷飲店，業者才驚覺車輛遭竊，趕緊報案。

警方接獲報案，隨即通報線上巡邏員警加強巡查，永康派出所員警約凌晨3點40分，在中山南路巡邏發現失竊機車行駛中，員警不動聲色尾隨，直至機車在中山路口停等紅燈，趕緊上前攔查，逮獲偷車的林姓女子。

據悉，林女為轄區毒品治安人口，帶回派出所調查時，連話都交代不清，只說為了代步而偷車，訊後依竊盜現行犯移送法辦。冷飲店業者得知外送用機車遭竊2小時就失而復得，趕緊到派出所領車，也感謝警方全力幫忙。

警方也提醒，民眾車輛停妥後，即使短暫離開，都要將引擎關掉及取下鑰匙，若需長時間停放，可鎖上暗鎖或加裝防盜鎖，才能避免不肖人士有機可乘，以防車輛遭竊。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法