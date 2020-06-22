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被偷走70萬珍稀名酒 悲情酒商還自掏腰包「買回」贓物

「黑道太子爺」池勁緯潛入酒行偷酒。（記者王冠仁翻攝）

「黑道太子爺」池勁緯潛入酒行偷酒。（記者王冠仁翻攝）

2020-06-22 14:07:07

〔記者王冠仁／台北報導〕人稱「黑道太子爺」的池勁緯，曾潛入百貨公司專櫃，偷走市價近500萬元各式金飾；警方擴大清查他犯案軌跡，發現他曾到酒行偷走市價70萬元、9瓶珍稀名酒，警方追查贓物下落，赫然發現這些酒竟然被受害彭姓酒商「買回去」。原來彭為了想找回這些名酒，認為竊嫌會找上「同行」銷贓，要同行幫忙收購；警方一度懷疑彭在收購贓物，查明原委後，彭這才沒有吃上官司。

警方調查，彭姓男子在台北市西藏路上經營老酒收購行，他日前晚上7點多外出用餐前，有將酒行大門鎖上；彭用餐後返回酒行，卻發現大門被人撬開，店內陳列的麥卡倫30年、麥卡倫25年、麥卡倫18年珍稀1979年等9瓶名酒失竊，損失約70萬元，氣得報警。

轄區警方調閱監視器畫面追查，發現38歲池勁緯涉有重嫌，他在彭當晚外出用餐後，隨即鬼祟來到店門口，以工具撬開大門入內行竊。彭也透過監視器畫面認出竊嫌，他告訴警方，失竊前數日，池曾拿著人篸等物品，兩度上門詢問是否有收購，彭認為當時池應該是藉機前來勘查地形。

彭認為，這些珍稀名酒銷售管道少，竊嫌若沒特殊門路，應該也會找上他的「同行」銷贓；他因此向多名同行友人請託，若近期有人前來販售這些名酒，要幫他先將酒「買回來」。

不出彭所料，2天後，池果然拿著這些酒，跑到其他老酒商，要以27萬多元販售。受彭請託的李姓同行按兵不動，依彭所言買回酒，同時通報彭與警方。

警方說，當時警方已經著手準備逮池，想不到他上月上旬跑去台北市一家百貨公司，趁開門營業前潛入，偷走市價近5百萬元的上百件金飾，池不久後就被逮並遭檢方聲押。警方如今追查出他還涉嫌偷酒，將另外追究他竊盜罪責。

「黑道太子爺」池勁緯潛入酒行偷酒。（記者王冠仁翻攝）

「黑道太子爺」池勁緯潛入酒行偷酒。（記者王冠仁翻攝）

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