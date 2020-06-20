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粗心Uber司機20萬現金放後座 乘客下車順手摸走

台北地檢署依竊盜罪嫌起訴李男，並向法院聲請簡易判決處刑。（記者陳慰慈攝）

台北地檢署依竊盜罪嫌起訴李男，並向法院聲請簡易判決處刑。（記者陳慰慈攝）

2020-06-20 18:32:53

〔記者陳慰慈／台北報導〕新北市一名胡姓Uber司機，粗心把裝著高價筆電與20萬元現金的包包放在車子後座，不料收工返家後，發現包包不翼而飛，急著報警，警方調閱監視器，循線追出是李姓乘客拿走包包，李男到案後辯稱，以為包包是林姓友人的，且包包內根本沒那麼多錢，台北地檢署今依竊盜罪嫌起訴李男，並向法院聲請簡易判決處刑。

去年8月，林男透過Uber叫車平台叫車，準備與李男一起搭車到台北市成都路，胡男前往載客，卻忘記裝著價值10萬元的高檔筆電與20萬元現金的包包放在後座，李男發現後，下車時就順手牽羊把包包帶走，胡男返家後才驚知包包不見，連忙報案。

警方依叫車聯絡電話與調閱監視器追出林男，林男供稱，包包被朋友拿走了，卻不說朋友的姓名，警方鍥而不捨追出同車的李男，李男卻傳拘不到通緝才到案，一開始李男辯稱，以為是林的包包才拿走，後才吐實拿走胡男的包包，且已經把它「處理掉了」，堅稱筆電拿到時就壞了，承諾修好後可以還給胡男，但包包內現金沒有20萬元那麼多。

檢方依據李男自白及監視器畫面認定李男竊盜犯行，將他起訴；林男則無證據證明知道李男行竊，予以不起訴。

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