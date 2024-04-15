男騎車看LINE撞上母女檔 法官判罰4萬8

基隆地院近日審結，依過失傷害罪判罰黃男4萬8千元，得易服勞役48日。（記者吳昇儒攝）

2024/04/15 14:02

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名黃姓男子去年6月21日中午騎車行經安一路時，因手持行動電話閱讀LINE訊息，只能單手騎車，一時未注意導致機車向中央偏移。碰巧前方一名陳姓婦人載著女兒閃避不及雙方發生事故，陳婦母女向黃男提告。基隆地院近日審結，依過失傷害罪判罰黃男4萬8千元，得易服勞役48日。

檢警調查，案發當時黃男為了看取手機上LINE通訊軟體訊息，單手騎乘機車，導致車輛向中央偏移，加上現場道路較為狹窄，因此與陳姓婦人發生碰撞，造成陳婦胸部挫傷、手部擦、挫傷、右側膝部、踝部挫傷，後座女兒則有右側膝部擦、挫傷。

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黃男雖於當下承認肇事，但卻向檢警否認有何過失，宣稱是事故地點車道較為狹窄，必須會車才能通過，陳婦車速很快，才導致自己無法閃避。檢察官偵訊後，依涉犯過失傷害罪，將黃男起訴。

法官審理時，黃男承認騎乘機車時有看手機LINE訊息，當下是用單手騎車；但當時自己的時速只有5公里，道路很小條，看到對方時雖然已將車停下，但對方是撞過來，才會發生事故。

陳婦女兒也向法官表示，當時看到對方一手騎車一手看手機，案發當時已經騎到路中央，才會導致母親無法閃避。

法官認為，雙方說法均證實案發當時黃男是一手看手機、一手騎車，已經違反道路交通安全規則第90條第1項第3款、第94條第3項，顯有疏失，故依過失傷害罪判罰黃男4萬8千元，得易服勞役。

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