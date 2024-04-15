為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

男騎車看LINE撞上母女檔 法官判罰4萬8

基隆地院近日審結，依過失傷害罪判罰黃男4萬8千元，得易服勞役48日。（記者吳昇儒攝）

基隆地院近日審結，依過失傷害罪判罰黃男4萬8千元，得易服勞役48日。（記者吳昇儒攝）

2024/04/15 14:02

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名黃姓男子去年6月21日中午騎車行經安一路時，因手持行動電話閱讀LINE訊息，只能單手騎車，一時未注意導致機車向中央偏移。碰巧前方一名陳姓婦人載著女兒閃避不及雙方發生事故，陳婦母女向黃男提告。基隆地院近日審結，依過失傷害罪判罰黃男4萬8千元，得易服勞役48日。

檢警調查，案發當時黃男為了看取手機上LINE通訊軟體訊息，單手騎乘機車，導致車輛向中央偏移，加上現場道路較為狹窄，因此與陳姓婦人發生碰撞，造成陳婦胸部挫傷、手部擦、挫傷、右側膝部、踝部挫傷，後座女兒則有右側膝部擦、挫傷。

黃男雖於當下承認肇事，但卻向檢警否認有何過失，宣稱是事故地點車道較為狹窄，必須會車才能通過，陳婦車速很快，才導致自己無法閃避。檢察官偵訊後，依涉犯過失傷害罪，將黃男起訴。

法官審理時，黃男承認騎乘機車時有看手機LINE訊息，當下是用單手騎車；但當時自己的時速只有5公里，道路很小條，看到對方時雖然已將車停下，但對方是撞過來，才會發生事故。

陳婦女兒也向法官表示，當時看到對方一手騎車一手看手機，案發當時已經騎到路中央，才會導致母親無法閃避。

法官認為，雙方說法均證實案發當時黃男是一手看手機、一手騎車，已經違反道路交通安全規則第90條第1項第3款、第94條第3項，顯有疏失，故依過失傷害罪判罰黃男4萬8千元，得易服勞役。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
林毓家騎車不慎自摔 黃莑茗將入伍怕曬黑
2024/04/15 05:30

林毓家騎車不慎自摔 黃莑茗將入伍怕曬黑
台中熟女猛傳「性訊息」追男挨告 法官憐憫給緩刑
2024/03/22 15:01

台中熟女猛傳「性訊息」追男挨告 法官憐憫給緩刑

免充電的電車？e-POWER車主老實說
詐團冒NGO帳戶 邀捐款套個資
2024/04/05 05:30

詐團冒NGO帳戶 邀捐款套個資
假的！IG帳號冒用NGO名義邀民眾捐款 套取個資真詐騙
2024/04/04 13:02

假的！IG帳號冒用NGO名義邀民眾捐款 套取個資真詐騙

台灣知名美白保養屢獲獎 名醫曝有效關鍵
怕老婆生氣不敢在家喝酒 趁買消夜偷喝幾杯騎車遇警更慘
2024/04/06 11:06

怕老婆生氣不敢在家喝酒 趁買消夜偷喝幾杯騎車遇警更慘
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播