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台中熟女猛傳「性訊息」追男挨告 法官憐憫給緩刑

台中地院對於猛傳性訊息追求阿強的何女，判處罰金3萬元並宣告緩刑，條件是支付公庫3萬元。示意圖。（資料照）

台中地院對於猛傳性訊息追求阿強的何女，判處罰金3萬元並宣告緩刑，條件是支付公庫3萬元。示意圖。（資料照）

2024/03/22 15:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市48歲何姓女子於去年（2023年）5月，用Line猛傳有關「性的訊息」給男子阿強，阿強無奈回覆「我們本來就沒有關係不是嗎？」，何女仍不願罷手，阿強提出告訴後，何女辯稱兩人有感情與金錢糾紛，阿強卻否認兩人曾為情侶，台中地方法院法官頗憐憫，認為雙方雖沒有和解，但何女無前科且坦承犯行，依跟蹤騷擾罪判處罰金3萬元，緩刑2年，條件是支付公庫3萬元。

判決書指出，阿強向中市警方報案說，何女於去年5月22至29日，約一週時間，反覆以Line傳送有關於性的訊息，要求阿強與她聯繫，阿強認為何女追求他的行為，足以讓他心生畏怖，影響其日常生活或社會活動，他提出違反跟蹤騷擾防制法的告訴。

台中地檢署偵辦時，何女宣稱自己與阿強原本是情侶，兩人去年4月分手，她承認傳訊息給阿強，「我們有感情及金錢糾紛，讓我感到生氣，我不認為這是騷擾」，不過，阿強卻否認兩人曾是情侶。中檢認為縱使曾為情侶，但依何女的自述，兩人去年4月份已結束交往，何女傳訊息時間，是兩人分手之後，且阿強始終沒有積極回覆，僅零星答覆「我們本來就沒有關係不是嗎？」「沒話好說了」。

檢方認為何女屢傳有關性的訊息，是對阿強騷擾，依跟蹤騷擾防制法第18條的跟蹤騷擾罪起訴，可判處1年以下徒刑，拘役或科或併科10萬元以下罰金。

何女並未與阿強和解，台中地院法官卻認為，何女愛慕阿強而侵擾，造成阿強身心及生活損害，行為實非可取，但審酌她坦承犯行，有悔悟之意，又沒有前科，判處罰金3萬元，另外，何女無前科，因一時失慮觸法，已經當知警愓，宣告緩刑2年，以啟自新，條件是支付公庫2萬元，可上訴。

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