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高雄關查獲市價逾3000萬元白牌菸 竟印有「完稅證明」

高雄關在高雄港查獲滿貨櫃白牌菸，市價逾3千萬元。（記者洪臣宏翻攝）

高雄關在高雄港查獲滿貨櫃白牌菸，市價逾3千萬元。（記者洪臣宏翻攝）

2020-06-22 15:41:54

〔記者洪臣宏／高雄報導〕財政部關務署高雄關今天起出1只走私轉口櫃，查獲滿櫃「EAGLE」牌未稅菸品，市價逾3000萬元。特殊的是，這只貨櫃申請轉運美國洛杉磯港，菸品包裝不僅印有繁體中文警語，連「完稅證明」都有，走私更加進化，高雄關研判私梟要在台灣「貍貓換太子」。

高雄關查緝關員運用風險管理機制，經大數據分析過濾高風險標的，發現這只自越南卡萊港起運卸存高雄港，預定轉運至美國洛杉磯港，申報貨名為「CEMENT POTS」（水泥罐）的40呎轉口貨櫃，重量與申報貨品不符，相當可疑。

該只貨櫃今天在高雄港碼頭一卸船，相關單位立即開櫃查核，發現來貨為滿櫃「EAGLE」牌等未稅菸品，經清點有1千箱（50萬包），核與提單及艙單申報不符，違反海關緝私條例及菸酒管理法等相關規定，依法當場予以查扣。

該批菸品包裝印有「不吸菸，你可以擁有更多」、「菸癮困擾一生」等繁體中文警語，甚至有「N51.8」完稅證明。高雄關指出，未稅商品大多送往偏鄉檳榔攤、小商家販售，為了規避查緝，才會印上完稅證明，白牌菸每包市價約75元，因便宜而搶手，但其菸草為劣質品，對健康危害更大。

高雄關指出，若菸品真要運至美國，就不會印上繁體中文警語，研判私梟意欲在高雄港調包，呼籲民眾勇於檢舉走私，專線0800-711117。

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私菸包裝印上繁體中文警語，連「完稅證明」都有。（記者洪臣宏翻攝） <h4>☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆</h4>

私菸包裝印上繁體中文警語，連「完稅證明」都有。（記者洪臣宏翻攝）

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

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