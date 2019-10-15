內陸國蒙古也有漁船！走私香菸6067箱被查獲

2019-10-15 16:15

［記者鄭淑婷／桃園報導］有不法跨境走私集團利用貨船出貨、漁船中轉方式，企圖將未稅菸品私運入台，桃園、高雄地檢署聯手指揮警、海巡單位，在高雄外海查獲一艘蒙古籍貨船載運大量私菸，另有兩艘蒙古籍漁船、本國籍漁船正從該貨船接運私菸，分別在蒙古籍貨船上查獲菸品5230箱、蒙古籍漁船837箱，共計6067箱，加上本國籍漁船400箱，總計6467箱，檢方指出，菸品已由高雄市政府財政局依規定查扣，另涉及違反「菸酒管理法」部分，則由高雄地檢署進一步偵辦。

檢方指出，桃園地檢署檢察官楊挺宏接獲情資指出，有不法跨境走私集團利用貨船出貨、漁船中轉方式，企圖將未稅菸品私運入台，隨即指揮警、海巡等單位組成專案小組，過濾、清查相關資料後，鎖定特定船隻涉案，由於鎖定對象隸屬高雄地檢署管轄，遂轉由高雄地檢署檢察官童志曜接續指揮專案小組偵辦。

見時機成熟，檢方向高雄地院聲請搜索票後，先於4日上午指揮警、海巡等單位，在高雄西南方約70浬處登檢查緝涉案的蒙古籍貨船，發現船上有大量以黑色塑膠袋包裝的私菸，同時船旁另有一艘蒙古籍漁船正從該貨船接運私菸，後又發現有一艘本國籍漁船也與該蒙古籍貨船有接駁情形，另於5日派遣巡防艇前往查緝，果然在漁船上查獲與蒙古貨船上相同包裝的私菸，總計3艘船上共被查獲6467箱。

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