駕駛遭劫情急撞傷2路人 律師：可主張緊急避難抗罰

車禍現場，肇事的郭女座車（白色）車頭半毀。（記者吳仁捷翻攝）

2020-06-20 15:51:46

〔記者吳政峰／台北報導〕23歲郭女19日在新北蘆洲準備開車時，突然遭到38歲劉男持刀抵住試圖搶劫，郭女受驚加足油門試圖逃離，不慎撞傷2名無辜路人。曾任檢察官的律師翁偉倫表示，雖然郭女犯下過失傷害罪，但可主張「緊急避難」抗辯，或有機會獲得不罰或減輕其刑，而劉男則觸犯過失傷害罪無誤。

翁偉倫表示，刑法第24條有「緊急避難」條款，規定「因避免自己或他人生命、身體、自由、財產之緊急危難而出於不得已之行為，不罰。但避難行為過當者，得減輕或免除其刑」，故郭女為了避免遭到身體及財產權遭到劉男侵害，緊急驅車逃離，應適用此法。

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翁偉倫解釋，司法實務上審酌緊急避難是否成立，通常會考慮到「可選擇性」及「可反應時間」，前者指的是郭女在危急當下，是否可選擇開往沒有人或人較少的地方逃離；後者則是郭女當下是否有反應時間可以選擇往哪裡逃離。簡言之，如果郭女情急之下為了逃離，第一時間根本無從反應該往哪裡駛去，或許有機會獲得不罰或免刑。

劉男部分，雖然他不是車禍主要肇事者，但整起事故是因他而起，即屬共犯，且因他沒有緊急避難的事由，無從據此抗辯而獲得減刑，故觸犯過失傷害罪的行為很明確，最重可處5年徒刑；若傷者確診為重傷害，則最重將落入10年刑；而若最後不治身亡，還可處到無期徒刑。

而劉男是否構成強盜致重傷害罪，最重可處無期徒刑？曾任檢察官的律師王齡梓認為，劉男強盜的對象不是2名路人，恐無法依此條論罪；而強盜罪最重5年刑，未遂可減刑。

民事方面來看，2名傷者可依侵權行為的損害賠償，向郭女及劉男求償醫藥費、精神慰撫金、無法工作等財產及非財產上的費用，而郭女可再提「緊急避難」抗罰，但劉男過失傷害明確，勢必要負起賠償責任。另外，郭女的精神與車子受損，亦可向劉男求償。

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