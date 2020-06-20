恐怖畫面曝光！女駕駛遭刀抵脖搶劫 驚嚇蛇行衝撞2路人重傷

車禍現場，肇事的郭女座車（白色）車頭半毀。（記者吳仁捷翻攝）

2020-06-20 10:20:51

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市劉姓男子昨在蘆洲區見一名女駕駛剛上車，衝上車將刀子抵住女駕駛脖子，大喊搶劫，緊張的女駕駛加速、抵抗想甩開劉嫌，未料蛇行先撞飛一名國中生，再撞上另名騎腳踏車的婦人，國中生腿部遭撞得變形、婦人倒地昏迷；劉嫌見闖禍，嚇得棄刀搶奪包包逃逸，逃亡時嚇得連搶來的皮包都掉落，昨晚8時他向板橋分局投案，仍待進一步釐清犯案動機。

據了解，這起搶案發生在19日下午4時許，38歲劉姓男子疑沒錢買毒，來到蘆洲尋找犯案目標，他在復興路上發現一名23歲劉姓女駕駛剛上車，劉嫌趁車門還沒鎖上，衝上副駕駛座，持刀抵住女駕駛說搶劫，女駕駛一聽情緒緊張，踩油門加速並抵抗歹徒，車輛衝到逆向車道，連撞上國中生、騎腳踏車的婦人，直到撞上一輛寶馬轎車才停下，但高速衝撞及目擊者的尖叫聲嚇壞路人，紛紛衝出關心婦人傷勢，當時身穿紅衣的劉嫌則趁隙逃逸。

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由於當時是下課時間，路上不少人車，目擊者先看到郭女駕駛的車輛逆向駛來，隨即就聽到車禍聲響，遭撞的14歲黃姓國中生彈飛約2公尺倒地，腿部疑遭輾過變形，肇事轎車再衝到對面撞上騎腳踏車的60歲陳姓婦人，婦人遭重擊頭部倒地昏迷。

警方、消防到場時，劉姓搶匪已逃離，現場民眾見狀追捕，見劉嫌衝入一處大樓後不見蹤影，警方先安撫飽受驚嚇的23歲郭姓女駕駛，並將遭撞的黃少、陳婦送醫；黃少到院被檢查出小腿骨折變形、頭部撕裂傷，緊急開刀救治，陳婦頭部受重創，到院仍緊急搶救，昏迷指數3目前命危。

當時女駕駛錯愕地坐在路邊哭泣，飽受驚嚇，她指稱遭搶匪持刀挾持，驚慌加上抵抗導致撞上人車，她對此感到很愧疚；她說，當時在復興路剛上車，搶匪就開門拿刀抵住她的脖子，要脅她開車，她假意配合，但加速想甩開劉嫌，劉嫌又撲上來，她抵抗時知道撞上人而尖叫，直到撞車停下，劉嫌搶走她的包包逃下車，犯案刀械棄置車上。

警方追捕劉嫌，未料他因沒得手，加上內疚，18日晚間8時許到後埔派出所投案，警方查出他涉及搶奪等案，昨從樹林住處到蘆洲找尋犯案目標，犯案動機仍待進一步調查釐清；警方說，案發後追出劉嫌騎乘名下機車犯案，前往緝捕時，劉嫌早一步投案，將再調查他是否涉及他案，將依強盜罪、公共危險罪、傷害罪、毀損罪移送偵辦。

車禍現場，肇事的郭女座車（白色）車頭半毀。（記者吳仁捷翻攝）

騎乘腳踏車的陳姓婦人遭撞成重傷，她騎的腳踏車也撞爛。（記者吳仁捷翻攝）

身穿紅衣的劉姓搶匪（中）撞車後倉皇逃逸。（記者吳仁捷翻攝）

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