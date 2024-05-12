當著土地公面前偷供品 賊落網稱以為水果讓人拿

梁嫌偷走水果。（記者王冠仁翻攝）

2024/05/12 14:11

〔記者王冠仁／台北報導〕1信徒前往台北市某土地公廟拜拜，並帶著蓮霧、棗子及茂谷柑等供品，放在神桌上供奉，信徒隨後暫時離開去購買其他物品，沒想到15分鐘後返回，發現供品居然被偷，氣得報警。轄區警方追查，循線逮到78歲梁姓老翁，他聲稱以為那些水果是無主物，一時嘴饞才拿走，警方最後將他依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，1名信徒在上月底前往台北市忠孝東路附近1家土地公廟參拜，並帶著蓮霧、棗子及茂谷柑等水果放在神桌上供奉。信徒隨後暫時離開，去購買其他物品，待其15分鐘返回土地公廟後，卻赫然發現自己供奉的茂谷柑與蓮霧被偷，他認為竊賊在土地公面前行竊太過囂張，隨即報警。

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轄區警方調閱監視畫面追查，發現當時有1名老翁騎著單車前來，偷走供奉的水果後又騎單車離去。

不過，由於該名行竊老翁是騎乘單車犯案且行蹤飄忽，警方耗費數日擴大調閱其來去動線的監視器畫面，直到近日才鎖定擔任保全的梁姓老翁，並於前天將他查緝到案。

梁聲稱，他當時行經該處，以為那些水果是信徒送給土地公廟，讓人無償拿取，他當時嘴饞，才會順手拿走一些。

警方呼籲，法網恢恢疏而不漏，偷竊是違法行為，民眾切勿心存僥倖，因一時貪念而觸法。

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