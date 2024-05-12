為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

當著土地公面前偷供品 賊落網稱以為水果讓人拿

梁嫌偷走水果。（記者王冠仁翻攝）

梁嫌偷走水果。（記者王冠仁翻攝）

2024/05/12 14:11

〔記者王冠仁／台北報導〕1信徒前往台北市某土地公廟拜拜，並帶著蓮霧、棗子及茂谷柑等供品，放在神桌上供奉，信徒隨後暫時離開去購買其他物品，沒想到15分鐘後返回，發現供品居然被偷，氣得報警。轄區警方追查，循線逮到78歲梁姓老翁，他聲稱以為那些水果是無主物，一時嘴饞才拿走，警方最後將他依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，1名信徒在上月底前往台北市忠孝東路附近1家土地公廟參拜，並帶著蓮霧、棗子及茂谷柑等水果放在神桌上供奉。信徒隨後暫時離開，去購買其他物品，待其15分鐘返回土地公廟後，卻赫然發現自己供奉的茂谷柑與蓮霧被偷，他認為竊賊在土地公面前行竊太過囂張，隨即報警。

轄區警方調閱監視畫面追查，發現當時有1名老翁騎著單車前來，偷走供奉的水果後又騎單車離去。

不過，由於該名行竊老翁是騎乘單車犯案且行蹤飄忽，警方耗費數日擴大調閱其來去動線的監視器畫面，直到近日才鎖定擔任保全的梁姓老翁，並於前天將他查緝到案。

梁聲稱，他當時行經該處，以為那些水果是信徒送給土地公廟，讓人無償拿取，他當時嘴饞，才會順手拿走一些。

警方呼籲，法網恢恢疏而不漏，偷竊是違法行為，民眾切勿心存僥倖，因一時貪念而觸法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
內湖住家連環竊案 慣竊趁窗戶未鎖犯案落網
2024/04/30 15:14

內湖住家連環竊案 慣竊趁窗戶未鎖犯案落網
她到竹市田徑場假裝運動 專偷錢包女子落網
2024/05/08 10:31

她到竹市田徑場假裝運動 專偷錢包女子落網
世新大學遭小偷 慣竊傘遮臉躲監視器仍被警揪出
2024/05/09 12:47

世新大學遭小偷 慣竊傘遮臉躲監視器仍被警揪出
台中偷走熊貓外送員機車衝醫院看病？警認出手臂刺青9小時逮人
2024/03/31 14:23

台中偷走熊貓外送員機車衝醫院看病？警認出手臂刺青9小時逮人
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播