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2離職員工竊老東家客戶資料另創公司 獲利達4100萬

警方查扣英國Batiste秀髮乾洗噴劑（200ml）1萬9626瓶，以及手機、電腦主機、筆記型電腦、標籤貼紙、存摺、發票、隨身碟等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

警方查扣英國Batiste秀髮乾洗噴劑（200ml）1萬9626瓶，以及手機、電腦主機、筆記型電腦、標籤貼紙、存摺、發票、隨身碟等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

2020-06-20 15:33:41

〔記者邱俊福／台北報導〕一家經營電力設備、生活用品的公司，今年初遭王姓、謝姓2離職員工，竊取公司客戶、通路商等營業秘密資訊後，成立另家公司，平行輸入與原公司相同乾洗髮產品及女性私密處清潔產品（俗稱：水貨），以便宜3成價格，搶食原公司客戶，刑事局偵七大隊第二隊上月獲報後，今宣布將王、謝2嫌逮捕送辦，檢方複訊後分依10萬元、5萬元交保候傳。

警方調查，27歲王嫌、35歲謝嫌原本分別在受害公司擔任業務幹部、國外採購人員，謝嫌於今年3月離職，王嫌於4月離職，但2嫌卻在離職後隨即成立另家公司，分別擔任董事、股東，且將公司客戶、通路商等營業秘密資訊，先寄到自己私人電子信箱，隨後將公司這些資料刪除。

接著以自己開設的公司名義，自國外進口與原公司相同乾洗髮產品及女性私密處清潔產品等水貨，再向竊得的原公司客戶兜售牟利。

今年5月間，受害公司於交接業務時，發現有商業機密資料被刪除與外洩的狀況，立即向警方報案，經連日蒐證，將2嫌逮捕到案，查扣英國Batiste秀髮乾洗噴劑（200ml）1萬9626瓶，以及手機、電腦主機、筆記型電腦、標籤貼紙、存摺、發票、隨身碟等大批贓證物，詢後全案依背信、妨害秘密、妨害電腦使用、營業秘密法等罪嫌移送。

王姓、謝姓2人被送辦。（記者邱俊福翻攝）

王姓、謝姓2人被送辦。（記者邱俊福翻攝）

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