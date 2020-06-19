軍官闖紅燈撞傷人逃逸 法官認「情可憫恕」輕判免坐牢

軍官闖紅燈撞傷人逃逸，法官審理後，認肇事駕駛「情可憫恕」輕判免坐牢。（示意圖）

2020-06-19 15:53:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕任職陸軍航空特戰指揮部特戰訓練中心的王姓上尉軍官，今年初開車行經台中市光復路時闖紅燈，撞傷洪姓男子後，逕自離開現場，台中地院審理時，他坦承犯行，法官認為他觸犯1年至7年的肇事逃逸罪，但洪男傷勢不重，雙方又已和解，援用刑法的「犯罪之情狀顯可憫恕」，不僅輕判徒刑6月，還給他宣告緩刑2年，免除牢獄之災。

判決書指出，擔任上尉的王男，開車貿然闖紅燈，撞傷洪男之後，他本應停車並進行救護等補救措施，但他卻沒有呼叫救護車，沒有留置現場協助洪男，而是擅自離開現場，不過，警方找到他時，他坦承肇事逃逸。

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台中地院審理時，王姓上尉已經賠償洪男，雙方取得和解，法官認為，這名上尉是特戰中心的現役軍人，觸犯的是陸海空軍刑法第76條、刑法第185條，現役軍人駕駛動力交通工具肇事致人受傷而逃逸罪，可處1年以上、7年以下徒刑，刑責並不輕，但考量到同是肇事逃逸，原因與動機不一，犯罪情節未必相同，例如致人輕傷與重傷、死亡，就大不相同。

法官認為，洪男傷勢不重，雙方已和解，上尉盡力彌過，顯示他尚能悔悟、惡性不重，援用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，輕判徒刑6月，再給他宣告緩刑2年，免除蹲苦窯之災，可上訴二審。

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