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遭控性侵國一少女 男反嗆女方母親

楊姓男子與未成年少女發生性行為多次，宜蘭地檢署偵結，將楊男起訴。（記者張議晨攝）

楊姓男子與未成年少女發生性行為多次，宜蘭地檢署偵結，將楊男起訴。（記者張議晨攝）

2020-06-18 15:43:45

〔記者張議晨／宜蘭報導〕楊姓男子多次和國一少女小玉發生性行為，事後小玉表哥從她的手機中，發現兩人對話不尋常，轉告小玉母親，其母發現後憤怒，斥責楊男「自己阿妹仔也做這種事」，未料楊竟回嗆「妳女兒又不是第一次」，小玉母親事後提告，檢方調查後，依與未滿14歲少女性交等罪嫌，將楊男起訴。

19歲的楊男認識就讀國中的小玉後，兩人在小玉家中客廳、樓梯間，以及楊男彰化縣的家中發生多次性行為。

事後小玉表哥無意間看到她的手機，發現兩人對話「我去你家的時候很舒服」，「還是你要再來我家，看要上半身還是下半身」，楊男還傳訊小玉稱「不要跟媽媽說」，認為兩人對話有異，於是轉告小玉母親。

小玉母親發現後，打電話質問楊男，但楊卻稱「我喝醉了，要多少錢你說」，甚至向其母稱「妳女兒又不是第一次」等語，小玉母親聞訊氣炸，即使楊男欲以20萬元和解，仍堅持提告。

小玉向檢警供稱，她與楊男確實有發生關係，對方也知道她的年紀，甚至楊男身上有刺青、生殖器入珠3顆等特徵也說得一清二楚。

全案經檢方調查，認為楊男已涉犯「刑法」對未滿14歲女子性交行為罪嫌，依據妨害性自主等罪嫌，將楊男起訴。

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