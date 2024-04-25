為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

33歲男北捷民權西路站蓄意落軌！捷警隊：將面臨刑責或罰鍰

救護人員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

救護人員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

2024/04/25 19:21

〔記者王冠仁／台北報導〕今天下午有一名男乘客，跑到台北捷運民權西路站跳軌，導致列車營運時間出現延誤；該名男乘客雖沒有生命危險，但也因為受傷，被送醫救治當中。對此，捷運警察隊表示，男乘客跳軌的行為，已經違反刑法、大眾捷運法，後續將依他的違規行為樣態分別移請偵辦或交付裁罰。

捷警隊指出，台北捷運公司今天下午4時55分高運量行控中心通報，民權西路站有一名33歲男乘客於列車進站時跳入軌道，導致捷運列車停駛。捷警隊立即派遣線上同仁趕往現場處理，下午5時28分男乘客已從列車下救起，他全身多處挫傷、腿斷、意識清楚，目前送馬偕醫院接受治療中。

捷警隊同仁事後也陪同男乘客家屬前往馬偕醫院釐清落軌事由，捷運往淡水方向列車已於5時29分恢復營運並持續調整班距中。

捷警隊指出，該名男乘客翻越捷運月台門的行為，除可能涉嫌刑法第354條「毀棄、損壞他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人」罪責，得處2年以下有期徒刑、拘役或15000元以下罰金。

另依大眾捷運法第44條第2項規定，「非大眾捷運系統之車輛或人員不得進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所」；同法第50條第1項第3至5款規定，「非大眾捷運系統之車輛或人員，進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所。未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站或上下車；拒絕大眾捷運系統站、車人員查票或妨害其執行職務。得處1500元以上、7500元以下罰鍰」。同法第50條之1第1項第2款規定，任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，可處1萬元以上100萬元以下罰鍰。

捷警隊表示，後續會在站體內外加強巡查勸導，共同維護捷運旅客安全的乘車環境。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

救護人員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

救護人員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北捷淡水信義線落軌排除！ 民權西路站至劍潭站恢復正常營運
2024/04/25 18:00

北捷淡水信義線落軌排除！ 民權西路站至劍潭站恢復正常營運
北捷民權西路站旅客落軌！目擊者：他跑步翻過月台門跳下去
2024/04/25 18:02

北捷民權西路站旅客落軌！目擊者：他跑步翻過月台門跳下去

高雄導入號誌不斷電設備 無預警停電不慌亂

愛地球兼顧收益！這基金轉氣候風險變商機
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播