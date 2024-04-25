33歲男北捷民權西路站蓄意落軌！捷警隊：將面臨刑責或罰鍰

救護人員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

2024/04/25 19:21

〔記者王冠仁／台北報導〕今天下午有一名男乘客，跑到台北捷運民權西路站跳軌，導致列車營運時間出現延誤；該名男乘客雖沒有生命危險，但也因為受傷，被送醫救治當中。對此，捷運警察隊表示，男乘客跳軌的行為，已經違反刑法、大眾捷運法，後續將依他的違規行為樣態分別移請偵辦或交付裁罰。

捷警隊指出，台北捷運公司今天下午4時55分高運量行控中心通報，民權西路站有一名33歲男乘客於列車進站時跳入軌道，導致捷運列車停駛。捷警隊立即派遣線上同仁趕往現場處理，下午5時28分男乘客已從列車下救起，他全身多處挫傷、腿斷、意識清楚，目前送馬偕醫院接受治療中。

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捷警隊同仁事後也陪同男乘客家屬前往馬偕醫院釐清落軌事由，捷運往淡水方向列車已於5時29分恢復營運並持續調整班距中。

捷警隊指出，該名男乘客翻越捷運月台門的行為，除可能涉嫌刑法第354條「毀棄、損壞他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人」罪責，得處2年以下有期徒刑、拘役或15000元以下罰金。

另依大眾捷運法第44條第2項規定，「非大眾捷運系統之車輛或人員不得進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所」；同法第50條第1項第3至5款規定，「非大眾捷運系統之車輛或人員，進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所。未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站或上下車；拒絕大眾捷運系統站、車人員查票或妨害其執行職務。得處1500元以上、7500元以下罰鍰」。同法第50條之1第1項第2款規定，任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，可處1萬元以上100萬元以下罰鍰。

捷警隊表示，後續會在站體內外加強巡查勸導，共同維護捷運旅客安全的乘車環境。

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