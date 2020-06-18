台北醫院大火案2護理師無罪 法院公布判決理由

潘姓代理護理長（左一口罩者）及陳姓女護理師（右一口罩者）出庭。（資料照，記者王定傳攝）

2020-06-18 13:28:27

〔記者王定傳／新北報導〕衛福部台北醫院附設護理之家前年發生大火，造成15死、14傷慘劇，起火原因是潘姓病患的洪姓友人自備床墊進入病房，因電線短路以致延燒，檢方認為，負責管理及檢查的潘姓代理護理長及陳姓護理師，未排除或禁止，任其使用一年且未仔細檢查，依業務過失致死等罪嫌起訴，新北地院合議庭則認為並無客觀歸責的因果關係，判決無罪。

前年8月13日清晨，台北醫院發生大火，造成收容患者15人死亡、14人輕重傷；檢方調查，起火處在醫院7樓的7A23房235床，該床潘姓病患的洪姓友人，花了8萬添購「超長波床墊」，使用時因電線擠壓彎折，致短路引燃床墊、床單等再延燒。

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負責消防管理、檢查用電的潘、陳因此被告，但2人均辯稱，醫院禁止私人電器僅限於高耗能產品及本院員工。

檢方不認同，因為醫院文件、住民生活公約等白紙黑字禁止：「住房內插座僅供醫療儀器使用，禁止使用自備電器用品」等，目的就是預防火災，無論高或低耗能都有危險。

檢方認為，負責用電安全檢查的陳女，未按月檢查有無私人電器，或電線有無破損、綑綁、碾壓、破損、老舊等，防火管理人潘女也知道床墊一事，沒指示排除或禁止，疏於落實覆核檢查結果，兩人未依規定排除危險因子，有過失。

合議庭認為，2人並不具備檢方所指的保證人地位，原因是，潘女只是醫護人員，專業養成教育是以病患照護醫療為主，不具消防安檢專業知識與技能，且護理之家附設於台北醫院建築物內，消防業務均由醫院勞安室或總務室負責，護理之家的整體資源並無可承擔消防業務的科室或人員，其防火規劃並非由潘女獨立完成，而是由台北醫院為整體規劃。

另外，依專家證詞，由於超長波床墊非高耗能電器，也因此，在本案發生前，不是「用電安全自行檢查表」檢查項目，加上許多護理師、照服員都認為限制的電器範圍僅限於高功能電器，床墊並未禁用，亦有家屬自行帶入可插電床墊前例，且生活規約的文字亦可推認「插電既可供醫療儀器使用」，陳女所辯「管理電器範圍僅限於高耗能電器」，並非空然無憑。

合議庭認為，依消防人員指出，床墊電線之所以短路，可能是因電線垂落被踢到、踩踏，造成裡面銅線斷裂，但由於外觀包著塑膠，難以從肉眼判斷，2人也無法預見或防止。

此外，本案火災導致嚴重死亡結果，主因在於住房隔間只隔到天花板，天花板與樓地板之間有空間，火災時並無火災自動警報設備切斷中央空調，造成濃煙加速擴散，發煙量大於排煙量，濃煙飄到非起火房所致，2人行為與被害者死亡因果間，是否有常態關連性？有無因果關係超越情形，恐有疑義。

合議庭認為，15人因本件火災而死亡，固屬遺憾，但檢方所提事證，不足以證明2人有違反法規及注意義務，2人亦無檢方所指保證人地位，縱使有，火災發生也非2人可以預見、防止，判決無罪。

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