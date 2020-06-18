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首頁　>　社會

父在小琉球潛水失蹤 女兒PO最後身影︰希望出現奇蹟

巫姓男子被錄下的最後身影。（記者陳彥廷翻攝）

巫姓男子被錄下的最後身影。（記者陳彥廷翻攝）

2020-06-18 13:35:34

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東小琉球海域14日驚傳有潛客1死1失蹤，經過多日搜索，失蹤的巫姓男子仍未尋獲，不放棄的家屬除透過網路徵求潛水教練下水尋找，並祭出找到遺體20萬元、生還100萬元的謝禮，也po出巫男最後被拍到要前往岸海邊的身影，希望奇蹟降臨。

巫男的女兒說，父親在14日抵小琉球，由於他出遊都會拍下出遊照片傳給家人，當天還和韓籍友人興高采烈的前往添購的防寒衣，並租機車要前往杉福海域，但沒想到當天中午接獲父親的照片後，就失去音訊，下午4時許更傳來失蹤的消息。

由於日前屏東縣屏安醫院副院長楊正欣在登山失聯11天後奇蹟尋獲，失蹤期間曾有縣議員祭出200萬元的重賞尋人，由於該案也在屏東縣，家屬昨天下午也懸賞尋獲100萬元的重金，盼奇蹟重演。

巫男女兒表示，父親最後以小琉球風景及民宿為題拍照傳回給家人，由於父親會游泳，還參加過泳渡日月潭，而韓國友人據了解也會游泳，2人若只是前往浮潛，實在難以明白為何會發生這樣的情形，目前已找到最後前往海邊的影片並截圖標示。

家屬表示，感謝海巡署、空偵隊在岸際、海面的搜索，但時間已近4天，擔心爸爸是卡在消波塊或是石頭上，希望有更多的潛水員能下水搜索而祭出懸賞，重申真的期盼奇蹟能再發生。

韓籍男子客死異鄉。（記者陳彥廷翻攝）

韓籍男子客死異鄉。（記者陳彥廷翻攝）

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