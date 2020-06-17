為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

懸賞百萬盼奇蹟！小琉球潛客失蹤 家屬重賞找人

巫姓男子最後身影。（記者陳彥廷翻攝）

巫姓男子最後身影。（記者陳彥廷翻攝）

2020-06-17 18:10:51

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東小琉球海域14日驚傳有潛客一死一失蹤，至今仍未尋獲，家屬透過網路徵求潛水教練下水尋找，由於日前屏東縣屏安醫院副院長楊正欣在登山失聯10天後生還，家屬也抱著希望，懸賞100萬的重金，盼奇蹟降臨。

台灣籍的巫姓遊客和韓國籍的友人，14日到小琉球遊玩，在登記入住後前往杉福海域浮潛，但兩人就此音訊全無，直到15日有潛水客發現韓國男子已陳屍在12公尺的水下，同行的巫男也失去蹤影。

海巡署人員、空偵隊等這幾天都持續擴大在海面及岸際搜索，但至今仍未見蹤影，家屬下午也透過網路發文，希望有潛水教練能夠協尋。

家屬指出，年近70歲的爸爸與韓國籍友人是在中國工作時認識，已是多年好友，韓國籍友人早在1月多就來台旅遊，本月14日前往小琉球海域，當天爸爸買了身體部分為黑色、袖子為藍色的防寒衣，準備和韓國籍友人到杉福漁港浮潛，卻傳出失蹤的消息。

由於屏東昨天傳出屏安醫院副院長楊正欣登山失聯10多天，最後奇蹟生還的消息，家屬也期盼奇蹟降臨在他父親身上，家屬哀戚表示，懇請有空的教練能加入搜救行列，若尋獲生還者願意包100萬元紅包，尋獲大體則願意包紅包20萬，表達感謝。

家屬請網友在網路上po協尋。（擷取自臉書）

家屬請網友在網路上po協尋。（擷取自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓籍遊客小琉球溺斃 海巡搜救1台籍友人
2020-06-16 09:09

韓籍遊客小琉球溺斃 海巡搜救1台籍友人
潛水遇3.5M長公牛鯊突襲 18歲男心有餘悸：恐怖的2分鐘
2020-06-03 16:12

潛水遇3.5M長公牛鯊突襲 18歲男心有餘悸：恐怖的2分鐘
投資令人頭痛？新解法出爐！再拿手續費優惠

投資令人頭痛？新解法出爐！再拿手續費優惠
綠島3潛水客被捲入海 潛水教練搏浪救回
2020-05-21 12:30

綠島3潛水客被捲入海 潛水教練搏浪救回
人潮走光！小琉球漁船「封港」癱瘓交通 白沙港瞬間變冷清
2020-05-19 08:55

人潮走光！小琉球漁船「封港」癱瘓交通 白沙港瞬間變冷清
買得起的板橋市中心 巴洛克崗石花園城堡！

買得起的板橋市中心 巴洛克崗石花園城堡！
社會今日熱門
2020-06-17 09:06

納智捷電動車停路邊突起火 疑電池因素釀災

2020-06-17 09:20

台61線桃園觀音高架段砂石車翻覆 土石佔滿車道交通中斷 影片

2020-06-17 09:53

老爸死了不回家奔喪 老媽媽立遺囑不讓兒子繼承家產

2020-06-17 10:04

「台大宅王」張彥文當街殺女友性侵 更二審改判無期徒刑

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播