懸賞百萬盼奇蹟！小琉球潛客失蹤 家屬重賞找人

巫姓男子最後身影。（記者陳彥廷翻攝）

2020-06-17 18:10:51

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東小琉球海域14日驚傳有潛客一死一失蹤，至今仍未尋獲，家屬透過網路徵求潛水教練下水尋找，由於日前屏東縣屏安醫院副院長楊正欣在登山失聯10天後生還，家屬也抱著希望，懸賞100萬的重金，盼奇蹟降臨。

台灣籍的巫姓遊客和韓國籍的友人，14日到小琉球遊玩，在登記入住後前往杉福海域浮潛，但兩人就此音訊全無，直到15日有潛水客發現韓國男子已陳屍在12公尺的水下，同行的巫男也失去蹤影。

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海巡署人員、空偵隊等這幾天都持續擴大在海面及岸際搜索，但至今仍未見蹤影，家屬下午也透過網路發文，希望有潛水教練能夠協尋。

家屬指出，年近70歲的爸爸與韓國籍友人是在中國工作時認識，已是多年好友，韓國籍友人早在1月多就來台旅遊，本月14日前往小琉球海域，當天爸爸買了身體部分為黑色、袖子為藍色的防寒衣，準備和韓國籍友人到杉福漁港浮潛，卻傳出失蹤的消息。

由於屏東昨天傳出屏安醫院副院長楊正欣登山失聯10多天，最後奇蹟生還的消息，家屬也期盼奇蹟降臨在他父親身上，家屬哀戚表示，懇請有空的教練能加入搜救行列，若尋獲生還者願意包100萬元紅包，尋獲大體則願意包紅包20萬，表達感謝。

家屬請網友在網路上po協尋。（擷取自臉書）

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