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首頁　>　社會

「神迷因留言」網朝聖 海巡署疑怕惹議急改圖

海巡署「迷因留言」讓網友朝聖（左），不過似乎因擔心惹議，事後下架改圖（右）。（左圖擷自「臺灣の製藥」、右圖擷自海巡署長室）

海巡署「迷因留言」讓網友朝聖（左），不過似乎因擔心惹議，事後下架改圖（右）。（左圖擷自「臺灣の製藥」、右圖擷自海巡署長室）

2020-02-18 11:33:33

〔即時新聞／綜合報導〕海巡署近日常在臉書上發布「迷因圖」宣導事項而爆紅，再加上海巡署面對網友質疑版權問題時，更會直接講版權購買證明貼出而備受讚許。不過有網友在「海巡署長室」貼文底下問「海巡為什麼可以玩迷因這麼爐火純青？」沒想到海巡署的「神迷因留言」卻被網友瘋狂截圖，紛紛朝聖，不過海巡署疑似因為擔心相關留言被有心人士特意解讀，因此目前已將留言圖文更改。

「海巡署長室」16日在臉書貼文澄清「偷渡返台，散播武漢病毒」的不實訊息，還配上「老人喝咖啡看電腦」的迷因圖解釋「一看就幻想文」，再加上海巡署隨後更附上圖片版權購買證明，讓網友紛紛湧入留言讚許。

其中，有名網友便在「海巡署長室」的貼文底下問「海巡為什麼可以玩迷因這麼爐火純青？」結果卻引來海巡署直接在底下留言，並附上一張小女孩噓聲迷因圖，附上文字「你以為海巡查到的毒品去哪了」，結果海巡署的「神留言」引來網友紛紛朝聖，紛紛表示「這張太優秀了」、「迷因治國」、「不管小編嗑了什麼，都給我來一點」。

不過也有網友提醒「幽默還是有界線的，小編注意一下」、「政府部門開這種玩笑不太好」，現在該留言附圖便將「你以為海巡查到的毒品去哪了」文字下架，改為小女孩純噓聲圖片。

但海巡署留言截圖也被各大迷因粉專截圖分享，擁有7萬多粉絲追蹤的迷因粉專「臺灣の製藥」便貼出截圖，讓熱愛迷因的網友紛紛來朝聖、分享，更有人直呼「海巡迷因玩超大」、「海巡怎麼報名？我要加入」、「中華meme國正常發揮」，海巡署也在該則貼文下，用迷因澄清查扣的證物都完好如初。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

海巡署長室臉書貼文

迷因粉專「臺灣の製藥」貼文

海巡署長室臉書在16日貼文闢謠「偷渡返台，散播武漢病毒」的不實訊息。（圖擷自海巡署長室）

海巡署長室臉書在16日貼文闢謠「偷渡返台，散播武漢病毒」的不實訊息。（圖擷自海巡署長室）

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