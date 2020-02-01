武漢肺炎》憂中國漁船成防疫破口 海巡署提高海上巡邏密度

海巡署表示，為避免造成防疫漏洞，提高海上巡邏密度，特別是中國漁船作業密集地區。（資料照，澎湖海巡隊提供）

2020-02-01 22:47:40

〔記者邱俊福／台北報導〕海洋委員會為避免中國漁船越界拖捕與海上交易等，可能成為「武漢肺炎」防疫缺口，今天邀集海巡署署長陳國恩、及6位分署長召開專案視訊會議，要求各級充分加強執法強度及密度，規劃大型船艦與機動船隊，在越界的熱點海域加強巡弋，適時派遣大型艦部署於澎北及澎南等中國船越界熱區，遇有越界中國船隻，強力予以驅離。

海巡署表示，為避免造成防疫漏洞，提高海上巡邏密度，特別是中國漁船作業密集地區，加強雷達及守望的監偵，以最高標準全程掌握海上目標動態，發現海上併靠目標，即派遣線上巡防艇前往查察。

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另也將強化港口各項安檢工作，運用紅外線熱顯像等科技輔勤，加強澎湖地區查緝工作，防堵國人或中國籍人士從非正常管道來台。

海巡署表示，「武漢肺炎」是長期的抗戰，將持續與防檢疫機關密切配合，絕不能讓防疫從海上、從岸際產生破口，進而危害國人的生命安全，漁民朋友如在海上作業發現中國漁船蹤跡時，可撥海巡署118免費專線，以即時應處及提供必要的協助，絕不讓「武漢肺炎」有一絲入境的機會。

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