拒換位被給一顆星負評 知名拉麵店怒告網友

台北地檢署認定為金女、加拿大籍友人發文為主觀評論，予以不起訴。（記者陳慰慈攝）

2020-02-15 13:13:28

〔記者陳慰慈／台北報導〕金姓女子跟加拿大籍友人共4人到台北市一家知名的拉麵店吃飯，4人被分成2桌用餐，4人入座沒多久，見有其他客人離開，想換桌共餐，但店家卻規定不能換位子，4人憤而連餐還沒吃就離開，其中金女在Google評論對店家留下一星負評；加拿大籍友人則在IG寫下：「Fuck」、「shithole」等不雅字句，店家不滿提告妨害名譽，台北地檢署認定為兩人主觀評論，只是情緒抒發，予以不起訴。

去年間，金女跟加拿大籍友人共4人到該家拉麵店用餐，因店內用餐客人多，4人被分成兩桌，2人坐吧台，另2人坐4人桌，和另2名客人併桌，入座不到3分鐘，4人桌的另2名客人離開，4人想坐在一起，店家卻表示依規定不能換座位，雙方爆發口角爭執，4人最後連拉麵都沒吃，就憤而離開。

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事後，金女在Google評論寫下自己到該拉麵店的消費經驗，給了店家一星負評；加拿大籍友人則IG發文：「Fuck」、「shithole」，不滿用餐好心情都被打壞了。

檢方認為，兩人只是針對用餐經驗寫下主觀評論，藉以抒發不滿情緒，「Fuck」、「shithole」雖為不雅文字但只是發語詞，縱使因此字遣詞會令店家感到不快，仍屬言論自由所保障範圍內，認定兩人罪嫌不足不起訴。

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