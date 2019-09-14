準爸爸拿2千袋過期泡麵蓋「一室一廳」 網傻眼：地方小強有福了...

2019-09-14 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕過期的泡麵可以拿來做什麼？中國吉林省一名張姓準爸爸竟然拿了2000袋過期泡麵、20桶澆水，花4天時間蓋了一棟寬度1.8公尺、長度2.3公尺，總面積達約4平方公尺的「泡麵小屋」，張男說這是要送給即將出生孩子的「大玩具」，希望這棟房子能夠保存長久，不料這個舉動卻引起網友負評不斷。

根據中媒《看看新聞》報導，張男表示自己小時候喜歡吃泡麵，但因為家境條件不好，沒辦法經常吃到，而前陣子剛好有個做批發事業的朋友，手邊有一些過期泡麵，已經不能食用又覺得丟掉可惜，泡麵的形狀又長得像磚塊，所以就突發奇想用這些泡麵，給自己即將出世的孩子在自家客廳蓋一座小屋。

這座小屋經過張男精心設計，雖只有約4平方公尺的大小，約只能放下一個單人床的空間，不過卻有一室一廳的格局，擁有3扇木製窗戶、牆面也掛上2幅張男親繪的裝飾畫。張男還調侃的說，睡在這個小屋裡，都可以聞到泡麵香味，餓的時候會有一種想「啃牆」的衝動，但也不知道泡麵可以在室內保存多久，希望「泡麵小屋」可以一直保存到孩子長大。

許多網友見到張男蓋了一座泡麵屋，不禁擔心「不怕引來蟑螂和老鼠嗎？」「地方小強晚餐有著落了......」，更有網友砲轟「只有我覺得這很浪費嗎？關鍵是根本不是健康環境呀」、「只是想紅而已」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法