高市刑大逮販槍男搜出槍彈毒品 溯源送辦

試槍疑遭檢舉卻狡兔2窟，高市刑大攻堅搜出槍毒，逮捕邱嫌。（記者黃良傑翻攝）

2024/04/09 12:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市刑大今天宣布破獲涉嫌販槍男子，逮捕邱嫌搜出手槍1把、彈匣6個、9釐米子彈11顆、空包彈6顆、槍枝零件1包，以及海洛因、安非他命共50多公克，槍毒來源繼續向上溯源，全案依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

刑大偵一隊今指出，日前獲報有人欲出售槍枝，並利用深夜於山區偏僻處所試射槍枝，經深入追查鎖定嫌邱嫌（40歲），警方跟監邱嫌時，查知邱嫌利用購入權利車且頻繁更換使用車輛，隱匿蹤跡，躲避警方追緝其行蹤及住處。

請繼續往下閱讀...

檢警發現邱嫌心細膽大，分別租屋於地檢署附近住宅大樓，還多租一處三民區住宅大樓，狡兔兩窟，並利用看似「最危險地方最安全」的心理戰，藏匿大樓涉嫌販槍持毒。

專案小組多次跟監、埋伏蒐證，俟時機成熟，持台灣橋頭地方法院核發之搜索票，前往犯嫌邱男橋頭區及三民區住處執行查緝行動，員警進入犯嫌住家大樓時，邱嫌還在房間裡面打著手遊，殊不知員警荷槍實彈持法院搜索票前來，待員警拍拍犯嫌肩膀，才驚覺員警已經找上門無法逃匿，雙眼茫然地看向員警，並矢口否認販槍。

檢警查扣毒品海洛因（約1公克）、安非他命（約50多公克）、吸食器1組、電子磅秤1臺、分裝袋1包、行動電話1具，另於三民區住處查扣手槍1把（含彈匣6個）、9釐米子彈11顆、空包彈6顆、槍枝零件1包等槍枝、毒品證物，依法將邱嫌逮捕送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

試槍疑遭檢舉卻狡兔2窟，高市刑大攻堅搜出槍毒，逮捕邱嫌。（記者黃良傑翻攝）

試槍疑遭檢舉卻狡兔2窟，高市刑大攻堅搜出槍毒，逮捕邱嫌。（記者黃良傑翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法