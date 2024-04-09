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變造車牌想躲罰單被吊牌 工人又DIY車牌被識破挨罰

劉姓工人變造車牌躲罰單，被判3個月又吊銷車牌，卻又DIY車牌，二度被抓。（讀者提供）

劉姓工人變造車牌躲罰單，被判3個月又吊銷車牌，卻又DIY車牌，二度被抓。（讀者提供）

2024/04/09 12:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市劉姓工人為了躲罰單，自作聰明變造車牌將0改成8，被警查獲，遭吊銷車牌、判刑，他自覺生活無法用車很不方便，竟異想天開網購全白車牌，再用黑色膠帶貼車牌號碼，結果因車牌太假，警方眼尖識破，將他依偽造文書等罪嫌送辦，並開罰3600至10800元。

警方調查，45歲劉姓工人2年前為了躲罰單，變造車牌將0改成8，反被警方查獲、監理所吊銷車牌，法院判處3個月徒刑，易科罰金9萬元，2年來生活代步無車可用，他感到非常不方便，竟網購全白車牌，再以黑色膠帶貼車號，偽造成昔日車牌，懸掛機車行駛上路。

劉男前晚行經鳳山區龍成路與鎮南街口，適逢鳳山警分局五甲所警員葉又皓、林沂胤巡邏經過，警方眼尖發現假車牌，將劉男攔下帶回派出所偵辦。警詢後，將劉男依刑法偽造公文書、偽造特種文書移送法辦，並依違反道路交通管理處罰條例中使用偽造、變造或矇領牌照，處以3600至10800元，

鳳山警分局呼籲，車輛號牌屬於特種文書，擅自偽造、變造車牌並懸掛於車輛，行駛於道路上，不僅違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款規定，還觸犯刑法第210偽造公文書及216條偽造特種文書，可處1年以下有期徒刑，提醒民眾切勿以身試法。

劉姓工人變造車牌被查獲。（讀者提供）

劉姓工人變造車牌被查獲。（讀者提供）

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