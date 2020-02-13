虐死表姪女 主謀羈押還詐騙舍友遭關禁閉

薛慧昀寄出的書信。（資料照，記者王捷攝）

2020-02-13 23:34:00

〔記者王捷／台南報導〕去年1月發生在台南的「牛奶媽」虐案，去年8月上訴，原本預計在今天宣判，不過高分院法官做出裁定，認為有再調查必要，將擇日再開辯論庭，不過全案主謀薛慧昀，在羈押一年期間表現並不好，傳出曾被關禁閉3個月。

去年1月發生的虐殺女童案，死者女童的生母「牛奶媽」目前還在少年觀護所，一審法官認為「牛奶媽」的表姊薛慧昀是全案的主謀，「牛奶媽」的友人、計程車司機李嘉偉是主要施暴者，兩人都被判無期徒刑，褫奪公權終身，而表姊夫何耿賢則是判處18年徒刑。

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據親友透露，薛慧昀在一審判處無期徒刑前，多次透過書信告知親友，家庭不溫暖、在學校也曾因為體型太胖、有狐臭受到霸凌，在案發後，她原先放棄自己的人生，打算在監獄中度過下半備子，但輔導員要她悔過，並不要自我放棄，在去年8月提出上訴，同時也已信教，未來想當牧師幫助其他受刑人。

雖然薛慧昀在書信中表達想要改過，但據了解，她在看守所一年來的表現並不佳，薛母起初有寄錢給她，但後來因為沒有工作又罹病，已沒有多餘的資金援助，之後傳出她在舍房中因沒錢買日用品，與其他舍友起肢體、口腳衝突，她騙其他舍友，將日常用品登記她的號碼，讓她方便使用，連因詐欺案遭收押的被告也被薛慧昀騙倒，最後被關禁閉3個月。

不過，也部分舍友發現，薛慧昀舍房獨自會背誦聖經，有時會自我安慰，告訴其他舍友要面對自己的過錯，有時又情緒相當低落，曾向舍友說，不曉得什麼時候能出獄。

高分院指出，全案還有要調查的地方，因此目前做出裁定，將再開辯論庭。

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