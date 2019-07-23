1歲半女童遭虐死案》凶嫌稱抄經書懺悔 家屬不接受道歉

2019-07-23 14:15

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1歲半薛姓女童於今年初遭未成年母親與母親的薛姓表姊、何姓表姊夫及李姓友人長期凌虐致死。今天台南地院開辯論庭，薛姓表姊等3名被告當庭向女童生父、奶奶等人道歉，薛姓表姊說在看守所內抄經書給死去的女童。女童生父痛批說，人都被他們打死了，道歉也沒有用，希望法官還給女兒一個公道。台南地院合議庭預定在8月15日上午11點宣判。

今天虐童案辯論庭，女童生母的薛姓表姊等3嫌都否認殺人，但對傷害及凌虐部分認罪。薛姓表姊聲請精神鑑定，嘉南療養院鑑定結果認為她有思覺失調人格障礙，具有奇特信念魔奇式的思考，但對辨識違法行為能力沒有顯著降低。

檢方表示，薛姓表姊等3嫌尚無自為人類的同理心，對於犯行終無悔過之意，有與世長期隔絕的必要，建請法院判決無期徒刑、宣告褫奪公權終身，終生在獄中對死者懺悟，以慰死者在天之靈。

薛姓表姊當庭向女童生父及奶奶道歉、也表示將在看守所內抄寫經書，想要給死去的女童，希望把經書拿給女童的父親。女童生父當庭拒絕說，人都被他們打死了，道歉也沒有用。

何姓表姊夫說，對不起，他願意接受法律制裁，還給女童一個公道，也希望法官念在他是初犯，父母年事已高，能從輕量刑，讓他儘快回到社會、努力賺錢賠償被害人。被告之一的李姓友人自認做了天理不容的事、是最壞的示範，有生之年會努力取得被害人及家屬諒解，也向社會大眾致歉。

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