牛奶媽表姊操縱虐死女童 「這原因」不減刑

2019-08-15 19:00

〔記者王俊忠／台南報導〕發生在今年1月間的台南市1歲半女童慘遭未成年生母與親友集體凌虐致死案，震驚台灣社會，台南地院今天依共同殺害兒童罪分別判凶嫌薛慧昀、李嘉偉兩人各無期徒刑、均褫奪公權終身；何耿賢18年有期徒刑。合議庭直指薛女是操縱此案主嫌，雖有思覺失調症的奇特信念或魔奇式思考，但不影響行為時的辨識違法能力，因此不予減刑。

台南地檢署3月中旬偵結起訴3名成年凶嫌，均求處無期徒刑；台南地院判決刑度只有何耿賢判18年徒刑，薛、李兩人都判無期徒刑。對此，女童的阿嬤聽判後說，刑度算重了，有還孫女一個公道。至於17歲的薛姓女童生母，先前由檢方另案起訴，台南地院少年法庭另案審理中。

合議庭量刑理由指出，薛彗昀是此案犯行主導者，利用虛構「李芸熙」等進行多重角色扮演，操弄、煽動、挑唆何耿賢、李嘉偉及女童生母，惡性最重大，但考量患有「思覺失調型人格障礙症」的奇特信念或魔奇式思考與奇特、自我中心的行為影響犯下此案，對薛女判處無期徒刑。

被告李嘉偉是今年1月15日實際虐打女童最為兇殘之人，是本案主要暴打者，惟念及他是在團體迷思下，並沉迷在虛構人物「李芸熙」的愛情騙局，以致盲目跟從，也損失300多萬元，最後尚知主張把女童送醫，平日對女童也有照料等情狀，對李男判處無期徒刑。

被告何耿賢雖共同參與本案犯行，但合議庭法官念其亦因團體迷思，才盲從本案犯行，在女童死亡後隨即主張送醫急救，又就本案而言，何耿賢參與虐童程度最低，因此判處18年徒刑。

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