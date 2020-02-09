知前男友偷拍裸照1年後才提告 女討不回公道

小芳控蔡男偷拍裸照，法官認為，小芳早就從蔡男手機裡看過裸照，卻在知情1年多後才對蔡提告，認定已逾6個月告訴時效、諭知公訴不受理。（情境照）

2020-02-10 00:30:31

〔記者王俊忠／台南報導〕男女朋友分手後翻臉不留情！蔡姓男子與女子小芳交往時曾拍小芳裸身入浴照，後來兩人分手、產生糾紛。小芳反控蔡男曾偷拍她裸身照片、涉妨害秘密罪。法官發現小芳在地院一、二審庭對知悉裸照時間的說法前後不一，認為小芳早就從蔡男手機裡看過裸照，卻在知情1年多後才對蔡提告，認定已逾6個月告訴時效、諭知公訴不受理。

判決指出，曾是情侶關係的蔡男與小芳（化名），於2015年1月間在高雄六龜區1家VILLA會館投宿時，蔡男私下以相機拍攝女友入浴洗澡影像。之後，蔡男另娶他女並懷疑小芳傳訊息告知其妻說「蔡男有外遇」，雙方情誼生變、迭生糾紛。

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小芳在地院一審簡易庭表示，一開始是蔡男在洗澡，她先拍對方，後來換她裸身洗澡時，看到蔡男拿手機在拍她，當時有問蔡「有沒有拍她？」，蔡起初說沒有，後來，他們再見面，蔡男才拿手機上她的裸身洗澡照片給她看，記憶裡是在2016年農曆過年前的分手之前看到這照片；小芳還說，蔡男給她看裸照的用意是開玩笑而已！

不過，小芳在地院二審合議庭改口說，當時未同意蔡男拍她裸照，是直到2018年1月底，蔡男傳訊息給她時才看到這張裸照。

台南地院二審庭法官認為，如小芳沒在2018年1月底之前看過這裸照，怎會在一審庭證稱曾在與蔡男分手前（2016年農曆過年前）與蔡面對面、且在蔡男手機看過此裸照，還說蔡給她看裸照的用意是開玩笑。

法官審認小芳在一審庭的供述屬實；二審庭改口辯稱難以採信。據此認定小芳在2016年年初分手前已從前男友手機看過裸照，但她卻遲至2018年2月中旬才向檢察官提出告訴，已逾刑事訴訟法規定的6個月告訴期間，因此告訴不合法、且無法補正，只能諭知公訴不受理；此案還可上訴。

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