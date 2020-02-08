裸照被正宮拿給友人看 小三名譽掃地求償獲賠8萬

苗栗地方法院認為，古男未經同意拍攝，楊女行為也侵犯名譽、隱私及人格權，判夫妻倆連帶賠劉女8萬元。（記者彭健禮攝）

2020-02-08 23:33:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕人夫古姓男子與劉姓女子上摩鐵，用手機拍下劉女多張裸照，結果被古男妻子楊姓女子發現，外遇曝光；楊女除將照片傳給劉女質問，還持手機照片給劉女父親及友人觀看，讓劉女名譽掃地、身心受創。劉女提告求償精神慰撫金，苗栗地方法院認為，古男未經同意拍攝，楊女行為也侵犯名譽、隱私及人格權，判夫妻倆連帶賠劉女8萬元。

判決書指出，古男為苗栗地區旅遊業者，劉女因從事導遊工作，不時有合作關係而熟識。古男曾於去年1月間邀劉女前往苗栗縣頭份市散心，2人到汽車旅館休息；古男於劉女洗澡完走出浴室時，用手機拍下劉女多張裸照。

請繼續往下閱讀...

事後，楊女無意間在丈夫古男手機中發現這些裸照，追問之下，古男坦承與劉女在汽車旅館內發生性行為。楊女把照片轉傳到自己手機後，再傳給劉女質問，還把手機裡劉女裸照拿給劉女的父親及她的謝姓、徐姓友人觀看。

劉女認為，古男未經她同意即拍攝她的裸照，而楊女將照片給不相干人等觀看，讓她須承受他人之異樣眼光，感到感到難堪、不安、不悅、恐懼，侵害她的隱私權、名譽權及人格權，對古男夫妻提告，求償80萬元的精神慰撫金。

古男辯稱，他並非偷拍，而是換新手機，不熟悉操作而不小心按到拍攝鍵。但法官勘驗照片有多張，且角度不同，認為顯非不小心按到。

楊女則辯，她有滑手機給劉女父親及徐姓、謝姓友人看她與劉女間的對話而已，且她滑很快，只是想證明劉女與她先生外遇的事是真的。但法官傳喚徐姓、謝姓友人出庭，2人都稱楊女曾找她們訴苦，也把手機照片給她們看，2人看到照片時，也都感到訝異。

因此，法官不採信古男、楊女辯詞，認為劉女請求有據，但審酌古男、楊女的動機、侵害程度及兩造身分、地位、經濟狀況，認劉女得向2人請求的精神慰撫金以8萬元為適當，逾此部分的請求，不應准許。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法