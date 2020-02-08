「三更半夜拼拼砰砰」男子一出電梯慘遭爆頭

朱男一出電梯，慘遭蕭男榔頭爆頭，示意圖，與新聞無關。（資料照）

2020-02-08 17:44:26

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一名蕭姓男子不滿樓上朱姓住戶在住處製造聲響，多次登門理論「你這樣三更半夜拼拼砰砰」、「隨時是在給我砰怎樣」未獲回應，竟然持榔頭站在電梯門等候，見朱男一邁出電梯門，隨即痛擊其頭部，幸好鄰居聽到聲響報警，傷害才未擴大，高等法院認為他犯下傷害罪無誤，日前維持新北地院判刑1年6月見解。

蕭男住在6樓，自認蕭男搬到7樓後經常製造噪音，讓他很煩躁，多次上樓大聲嗆聲「你這樣三更半夜拼拼砰砰」、「隨時是在給我砰怎樣」、「被你吵起來，我要來找你，來按電鈴，你敢出門」，但朱男認為只是依照平常作息起居，未刻意製造聲響，不予理會。

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沒想到蕭男抓狂，去年3月間，竟然拿著榔頭、身藏小刀，站在電梯門口等朱男回家，見電梯門打開、朱男走出來，竟猛力痛槌他的頭部，大叫「我忍你好幾年了，自從你搬來一直吵我，我不忍了」，鄰居聽到兩人拉扯爭鬥趕緊報警，蕭男才冷靜下來。

朱男就醫後診斷為頭部外傷合併頭皮撕裂傷、眼瞼撕裂傷、腳踝扭傷，幸好頭骨未凹陷及骨折，縫合後即出院。蕭男被逮後辯稱一時氣憤而傷人，絕無殺人犯意，希望從輕量刑。

高院合議庭認為，蕭男僅因噪音問題，竟在電梯口等候，持榔頭揮擊朱男頭部致傷，至今未達成和解或賠償損失，考量犯罪動機、目的、手段、經濟與生活狀況、朱男傷勢與恢復情形，評議後認定原審量刑無誤。蕭男不得上訴，檢察官得上訴。

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