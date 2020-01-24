為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

直播主賣精品賣到一半 突遭8惡煞亂入打傷

邱姓直播主與買家互嗆。（記者許國楨擷自臉書黑色豪門企業）

邱姓直播主與買家互嗆。（記者許國楨擷自臉書黑色豪門企業）

2020-01-24 11:53:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名在網路販售精品的邱姓直播主，遭王姓買家質疑賣假貨雙方因而起口角互嗆，昨凌晨邱男直播時，王男突率多名惡煞亂入分持棍棒及徒手毆傷邱男，警方獲報趕抵時逞凶一方雖已鳥獸散，仍迅速在當天下午北上將王男等人查緝到案，不容公權力遭到挑釁。

昨天凌晨1時42分許，台中市第六分局接獲民眾報案，有買家與臉書網路拍賣直播主發生口角糾紛，於是夥同數名友人至直播主位在西屯區太原路上的精品實體店面兼住處將其毆打成傷，警方火速趕往時犯嫌已逃離，立即先將手腳多處擦挫傷的33歲邱姓直播主送醫，所幸沒有生命危險。

警方調查原委，原來是邱男先前在網路直播販售皮包等精品時，即遭住北部的24歲王姓買家質疑賣假貨，雙方進而發生口角糾紛互嗆，沒想到邱男昨凌晨在店內進行直播到一半時，突然有3輛車疾駛而至，8名惡煞下車後衝入店內一陣理論後，分持棍棒或以徒手方式將邱男毆打成傷。

而這段過程也被民眾上傳臉書「黑色豪門企業」隨即引發熱議，案經警方過濾相關路口監視器鎖定犯案車輛「以車追人」，當天下午北上台北及新北市等地，陸續將王男等5名共犯查緝到案，訊後先將全案依傷害及聚眾鬥毆等罪依法嚴辦，再繼續追緝漏網之魚，同時針對邱男是否販售仿品假貨，會再進一步調查釐清。

邱男直播到一半，突有多名惡煞持棍棒亂入逞凶。（記者許國楨擷自臉書黑色豪門企業）

邱男直播到一半，突有多名惡煞持棍棒亂入逞凶。（記者許國楨擷自臉書黑色豪門企業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
年節衝一波！直播下重鹹 「無頭美女」端上桌
2020-01-19 23:14

年節衝一波！直播下重鹹 「無頭美女」端上桌
不雅照曾外流！ 正妹直播主忘關鏡頭 伸手猛挖網友看傻
2020-01-19 00:17

不雅照曾外流！ 正妹直播主忘關鏡頭 伸手猛挖網友看傻
北市打造教育核心基地 業者：這類產品會熱賣

北市打造教育核心基地 業者：這類產品會熱賣
直播主命案凶嫌無期定讞 家屬悲痛：殺我女兒...判太輕了
2020-01-17 19:24

直播主命案凶嫌無期定讞 家屬悲痛：殺我女兒...判太輕了
殺害17直播主前女友 狠男逃死無期徒刑定讞
2020-01-17 11:23

殺害17直播主前女友 狠男逃死無期徒刑定讞
2020工藝中心春節特別活動 歡樂幸福數不盡

2020工藝中心春節特別活動 歡樂幸福數不盡
社會今日熱門
2020-01-23 20:27

演軍閥嗎？火車上亮「盒子炮」 乘客送辦 影片

2020-01-23 22:51

1/23 今彩539頭獎開出1注！大樂透、威力彩頭獎均摃龜

2020-01-23 21:32

三角湧大橋下工廠大火半毀 貨車堆高機燒燬年關難過

2020-01-24 05:30

吳淡如宜蘭住家32萬簽名酒 賊熟門熟路搬空

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播