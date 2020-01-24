直播主賣精品賣到一半 突遭8惡煞亂入打傷

邱姓直播主與買家互嗆。（記者許國楨擷自臉書黑色豪門企業）

2020-01-24 11:53:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名在網路販售精品的邱姓直播主，遭王姓買家質疑賣假貨雙方因而起口角互嗆，昨凌晨邱男直播時，王男突率多名惡煞亂入分持棍棒及徒手毆傷邱男，警方獲報趕抵時逞凶一方雖已鳥獸散，仍迅速在當天下午北上將王男等人查緝到案，不容公權力遭到挑釁。

昨天凌晨1時42分許，台中市第六分局接獲民眾報案，有買家與臉書網路拍賣直播主發生口角糾紛，於是夥同數名友人至直播主位在西屯區太原路上的精品實體店面兼住處將其毆打成傷，警方火速趕往時犯嫌已逃離，立即先將手腳多處擦挫傷的33歲邱姓直播主送醫，所幸沒有生命危險。

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警方調查原委，原來是邱男先前在網路直播販售皮包等精品時，即遭住北部的24歲王姓買家質疑賣假貨，雙方進而發生口角糾紛互嗆，沒想到邱男昨凌晨在店內進行直播到一半時，突然有3輛車疾駛而至，8名惡煞下車後衝入店內一陣理論後，分持棍棒或以徒手方式將邱男毆打成傷。

而這段過程也被民眾上傳臉書「黑色豪門企業」隨即引發熱議，案經警方過濾相關路口監視器鎖定犯案車輛「以車追人」，當天下午北上台北及新北市等地，陸續將王男等5名共犯查緝到案，訊後先將全案依傷害及聚眾鬥毆等罪依法嚴辦，再繼續追緝漏網之魚，同時針對邱男是否販售仿品假貨，會再進一步調查釐清。

邱男直播到一半，突有多名惡煞持棍棒亂入逞凶。（記者許國楨擷自臉書黑色豪門企業）

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