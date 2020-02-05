交大研究生猥褻女家教 認罪換免坐牢

交大研究生猥褻女家教。（情境照）

2020-02-05 23:56:31

〔記者楊國文／台北報導〕國立交通大學吳姓研究生以應徵英文家教為由，將女研究生小芳（化名）騙到他的租屋處猥褻得逞，過程中小芳極力反抗，吳囂張說「妳現在這樣抵抗，反而讓我有反應了知道嗎？」，小芳趁機咬傷吳才逃出魔掌，吳事後遭退學，一審以吳反咬遭設局陷害，並無悔意，依強制猥褻罪判1年4月；吳上訴改口認罪，高等法院考量吳重新考取國立台北科技大學研究所、具悔意，應無再犯之虞，改判1年4月、緩刑5年，不必坐牢。

吳男家境富裕，父親在中國經營工廠，吳在交大附近租住處是須電梯刷卡才能出入的高級套房。

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2016年3月，23歲的吳男化名「陳先生」上網刊登找英文家教訊息，女研究生小芳得知，雙方約定4月初傍晚在交大旁一家咖啡店試教，試教後，吳提議到他租屋處看看教學環境，小芳不疑有他，當晚8點隨吳到其租處。

小芳入屋後，吳認為有可乘之機，將唯一出入口的大門上鎖，靠近她說「妳今天有化妝嗎？」等話挑逗她，並藉機撫摸她頭髮、肩膀及腰部。

小芳極力閃躲並厲聲斥責，拿起手提包急著離開，但吳擋住往大門的通道，恫嚇「妳真的激怒我了，妳繼續這樣的話，我就要對妳使用暴力！」、「抱30分鐘就好」等話脅迫她。

小芳惟恐遭不測，對吳虛與委蛇，吳男放話「妳現在這樣抵抗，反而讓我有反應了知道嗎？」說完即一手環繞小芳脖子，另一手搓揉她乳房和腰部。小芳忍無可忍，咬傷吳的左下臉頰逃出，並以手機傳訊息向男友求救，一同報警，交大將吳退學。

吳應訊否認猥褻小芳，辨稱小芳說他租屋處很漂亮、像飯店，請求到他家的公司上班，他不悅，要求她離開，竟趁機咬傷他臉頰；律師指稱，此案是因吳拒絕小芳追求，而遭設局陷害。一審不採信，判吳1年4月。

打官司期間，吳考取考取國立台北科技大學研究所並入伍服替代役，他上訴後認罪，請求從輕量刑。

高院認為吳犯案時年紀尚輕，退伍後應會繼續求學，且有悔意，改判1年4月、緩刑5年，需提供240小時義務勞務、參加20小時法治教育。可上訴。

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