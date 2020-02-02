車衝進麵攤撞翻油鍋燙傷女食客 婦判賠3343萬元

郭姓女駕駛表示，她剛從對面停車場出來，車子突然失控暴衝，當場撞翻了煮麵枱。（資料照）

2020-02-02 14:38:48

〔記者張文川／台北報導〕台北市63歲郭姓婦人，2年多前駕車駛出芝山捷運站旁停車場時，誤將油門當煞車踩，衝進一旁的麵攤、撞翻油鍋，造成店老闆、3名員工和2位顧客等6人受傷，其中22歲葉姓女客遭滾燙的油鍋油水潑灑全身，導致體表面積40%遭受2至3度燒燙傷，她提告求償6934萬餘元，士林地院日前判郭婦應賠償3343萬餘元。可上訴。

刑事方面，郭婦一審期間與5名傷勢較輕的傷者達成和解，只有傷勢較重的葉女拒絕和解，士院依過失傷害罪判處郭婦9月徒刑，不得易科罰金。

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判決指出，2017年12月8日晚上8時許，從事珠寶銷售顧問的郭婦，從芝山捷運站旁的停車場要將車輛駛出，卻誤踩油門，高速撞進麵攤，油鍋和煮麵台都被撞翻，一名員工被車撞傷，老闆與1員工、2位客人則被打翻的油鍋油水潑灑導致燒燙傷，除了傷勢最重的葉女，其他都是體表面積15%以下的輕度燙傷。

葉女提民事求償訴訟，要求賠償治療費26萬餘元，1年看護費62萬餘元，20個月薪資損失46萬元，加上醫療器材壓力衣、修復疤痕、追蹤治療等後續治療費6310萬元，以及精神撫慰金500萬元，共求償6934萬元。

其中，在後續醫療方面，葉女須除疤的傷燙傷面積達6310平方公分，她主張每平方公分應以最高費用1萬元計算，求償6310萬元；但法官認為，應以中間值每平方公分6500元計算才合理，並認定看護費為56萬元、薪資損失37萬元、精神慰撫金100萬元，扣除葉女已獲理賠的360萬元保險金，判郭婦共應賠償3243萬餘元。

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