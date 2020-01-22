意外奪走容貌 陽光女孩投身臉部平權

傷友吳承怡（左）、黃博煒（右）號召民眾一起參與臉部平權台北國道馬拉松。（記者楊綿傑攝）

2020-01-22 05:30:00

〔記者楊綿傑／台北報導〕九歲時的重大意外，不僅讓吳承怡失去了弟弟，也讓她面目全非，全身燒傷面積達七成一，十指萎縮剩兩公分，求學期間飽受關注眼光，還好成長過程中，一直都有死黨陪伴她，讓她能夠持續正向面對社會，去年她代表陽光基金會參與亞太燒傷會議，與各國傷友交流分享，今年更獲邀擔任「二○二○臉部平權運動台北國道馬拉松」活動大使。

「二○二○臉部平權運動台北國道馬拉松」將於三月八日舉辦，昨天傷友吳承怡及在八仙塵爆中九成燒傷、失去四肢的黃博煒、藝人陳建州、李懿等人出席開跑記者會，號召民眾參與。

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廿五歲的吳承怡表示，因為意外自己被嚴重燒傷，但讓她覺得最痛苦的還是弟弟在意外中喪生，尤其事故發生當下，她聽到弟弟第一個喊的不是媽媽，而是「姊姊」，所以她每年都會保留一個時間追思弟弟。

承怡表示，燒傷多年來，曾經不只一次夢想過「這不是疤痕，是彩妝」、「醒來就會消失」，很可惜都沒有成真，在「日子還是要過」的現實下，她努力生活著。

承怡剛開始穿壓力衣時，外觀總受到同學關注，「每到下課就有一堆人跑來看我，就像到動物園看動物一樣」，甚至在國中時，也有被別班同學列為「醜陋」名單的被歧視經驗，但都有一群好朋友陪伴她，「不因疤痕害怕我，也不因我受傷可憐我」，她認為，每個人都希望被當成一般人，沒有人需要被特別對待。

承怡受傷後，曾在陽光基金會住了三個月復健，大學選擇唸社工系，也到陽光幫忙各種活動，分享自己的經驗，在八仙塵爆發生後，以過來人身分安撫家屬及其他傷友，目前已完成碩士論文的她，將投入社工工作，希望幫助社會上更多弱勢的人。

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