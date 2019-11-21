扯！森林護管員「遭槍擊」 竟是獵槍走火自傷

高姓森林護管員今天深夜坦承是自備原住民自製獵槍防身，不小心跌倒走火自傷。（記者佟振國翻攝）

2019-11-21 23:07:04

〔記者佟振國／南投報導〕太扯了！農委會林務局南投林區管理處高姓原住民森林護管員，於南投縣仁愛鄉萬大南溪上游山區執行貴重木巡檢工作，今天（21日）凌晨受槍傷送醫救治，外界一度懷疑是山老鼠所為，仁愛分局也進一步詢問高男及其他隊員，眼見事態越演越烈，高男今晚終於坦承，是攜帶原住民自製獵槍上山防身，卻在去溪邊取水時不慎滑倒，導致槍枝走火，擊中自己的右手肘，案情大逆轉，令警方傻眼，更讓林務局顏面無光。

警方調查，仁愛鄉萬大南溪上游濁水溪事業區第13至18林班，當地先前曾遭盜伐破壞，林務局南投林管處加強貴重木巡檢工作，南投林管處埔里工作站高姓原住民森林護管員與其他隊員一行5人，20日至23日上山，到遭盜伐地點例行性巡檢。

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隊員昨晚夜宿第14林班，高男今天凌晨獨自至距離約80公尺的溪邊準備取水時，高男自備原住民自製獵槍防身，行進間突然滑倒，導致獵槍走火，擊中自己的右手肘。

高男右手受傷，隊員發現將他護送下山，走火傷人的槍枝則遺留在現場。高男由仁愛消防分隊送台中榮總埔里分院救治，右手肘粉碎性骨折及右大腿擦傷，當時消防人員即懷疑是槍傷，但高男及其他隊員均三緘其口，外界一度懷疑是隊員為維護寶貴森林資源，而遭到山老鼠的襲擊。

但警方進一步調查發現，這5名隊員只是例行性的上山巡檢，並非查緝山老鼠的專案工作，高男及其他隊員起初也向警方指稱案發當時周邊確定沒有其他不明人士，更令警方高度懷疑，持續詢問，眼見事態擴大，高男今天深夜才坦承，為防身才會攜帶原住民自製獵槍上山，沒想到會因此發生意外，警方也漏夜偵訊其他隊員，案情出現大逆轉，令警方傻眼，更讓林務局顏面掃地。

由於走火傷人的槍枝遺留在現場，距離奧萬大森林遊樂區需步行3、4小時才能抵達，警方說，將於明天（22日）上午到現場取回證物，由於高男具有原住民身分，可自製獵槍，但查獵槍若無證照，須受行政裁罰，至於槍枝走火未傷及他人，也無刑責問題。

林務局南投林管處說，因為近期在該區山老鼠出入頻繁，相當不平靜，高姓謢管員具原住民身分，所以為防身而攜帶獵槍上山，林務局南投林管處對此也是稍晩才知悉，會在警方釐清案情後，再依相關行政程序處理。

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