詭異！森林護管員凌晨山區取水疑遭槍擊

林務局南投林管處埔里工作站森林護管員凌晨於山區受傷，緊急送台中榮總埔里分院救治。（記者佟振國攝）

2019-11-21 13:17:09

〔記者佟振國／南投報導〕農委會林務局南投林區管理處高姓約僱森林護管員，今天凌晨在濁水溪事業區第14林班山區紮營處的附近取水時，疑似遭到槍擊，導致右手肘粉碎性骨折，緊急送台中榮總埔里分院救治，幸無生命危險，但對於是否為槍傷，目前警方、醫院及林務局均強調還要進一步調查確認。

據了解，仁愛鄉萬大南溪上游的濁水溪事業區第13至18林班，當地先前曾遭盜伐破壞，因此林務局南投林管處加強貴重木的巡檢工作，40多歲的南投林管處埔里工作站高姓森林護管員，與其他隊員一行5人，本月20日至23日前往上述地點進行巡檢作業。

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一行5人昨晚在濁水溪事業區第14林班的山區紮營，今天凌晨高姓護管員準備要到距紮營處約80公尺的溪邊取水使用，突然右手肘劇痛受傷，同仁發現後趕緊協助送下山，交由仁愛消防分隊送往台中榮總埔里分院救治，經檢查右手肘有開放性傷口，並造成粉碎性骨折，懷疑是槍傷，以及右大腿擦傷，幸無生命危險，目前還在醫院急診室準備進一步手術開刀治療。

南投林管處表示，目前高員受傷的情形還再進一步查證，本人對於受傷情形也不清楚，同伴也不確定有聽到槍聲，現由警方、醫院就案情及傷口判定進一步調查釐清。

受傷的高姓森林護管員右手肘有開放傷口與粉碎性骨折，初步包紮等待進一步手術治療。（記者佟振國攝）

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