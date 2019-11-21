為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

詭異！森林護管員凌晨山區取水疑遭槍擊

林務局南投林管處埔里工作站森林護管員凌晨於山區受傷，緊急送台中榮總埔里分院救治。（記者佟振國攝）

林務局南投林管處埔里工作站森林護管員凌晨於山區受傷，緊急送台中榮總埔里分院救治。（記者佟振國攝）

2019-11-21 13:17:09

〔記者佟振國／南投報導〕農委會林務局南投林區管理處高姓約僱森林護管員，今天凌晨在濁水溪事業區第14林班山區紮營處的附近取水時，疑似遭到槍擊，導致右手肘粉碎性骨折，緊急送台中榮總埔里分院救治，幸無生命危險，但對於是否為槍傷，目前警方、醫院及林務局均強調還要進一步調查確認。

據了解，仁愛鄉萬大南溪上游的濁水溪事業區第13至18林班，當地先前曾遭盜伐破壞，因此林務局南投林管處加強貴重木的巡檢工作，40多歲的南投林管處埔里工作站高姓森林護管員，與其他隊員一行5人，本月20日至23日前往上述地點進行巡檢作業。

一行5人昨晚在濁水溪事業區第14林班的山區紮營，今天凌晨高姓護管員準備要到距紮營處約80公尺的溪邊取水使用，突然右手肘劇痛受傷，同仁發現後趕緊協助送下山，交由仁愛消防分隊送往台中榮總埔里分院救治，經檢查右手肘有開放性傷口，並造成粉碎性骨折，懷疑是槍傷，以及右大腿擦傷，幸無生命危險，目前還在醫院急診室準備進一步手術開刀治療。

南投林管處表示，目前高員受傷的情形還再進一步查證，本人對於受傷情形也不清楚，同伴也不確定有聽到槍聲，現由警方、醫院就案情及傷口判定進一步調查釐清。

受傷的高姓森林護管員右手肘有開放傷口與粉碎性骨折，初步包紮等待進一步手術治療。（記者佟振國攝）

受傷的高姓森林護管員右手肘有開放傷口與粉碎性骨折，初步包紮等待進一步手術治療。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
恐怖！費城20分鐘內發生4起槍擊案 造成1死5傷
2019-11-21 00:41

恐怖！費城20分鐘內發生4起槍擊案 造成1死5傷
連開仇家2槍急投案想減刑 無奈仇家跑更快先報案
2019-11-17 12:54

連開仇家2槍急投案想減刑 無奈仇家跑更快先報案
京澄無為 中路最美風景 十分鐘抵國門

京澄無為 中路最美風景 十分鐘抵國門
驚悚逃命！美國又傳校園槍擊案 高中美式足球賽至少3傷
2019-11-16 23:39

驚悚逃命！美國又傳校園槍擊案 高中美式足球賽至少3傷
加州爆槍擊案2死3傷 16歲亞裔男生日瘋狂掃射校園
2019-11-15 08:33

加州爆槍擊案2死3傷 16歲亞裔男生日瘋狂掃射校園
自備120萬起 即可入住中山區挑高花園寓邸

自備120萬起 即可入住中山區挑高花園寓邸

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播