爬上雪山峭壁、搶救森林大火 2018年最佳巡山員是他

2019-03-21 18:35

〔記者簡惠茹／台北報導〕深夜苦蹲深山，追蹤埋伏山老鼠現行犯、協助搶救燃燒三天的森林大火，在雪山攀爬上陡峭山壁，腳下就是100公尺深的山谷，就為了調查台灣珍貴神木，台中東勢處巡山員鄧安岑今年獲得最佳巡山員的榮耀。

今天是國際森林日，農委會林務局與國際扶輪3523地區合作，表揚16名優秀森林護管員，今年林務局更首度表彰7名優秀女性森林護管員，其中唯一獲得績優傑出森林護管員表揚的是服務於台中東勢林區管理處的鄧安岑。

43歲的鄧安岑原本在台中的機械加工廠工作，3年前加入森林護管員的工作，從此踏入守護山林的行列，他說，因為傳統產業工作相對單調，他本來就喜歡登山，擔任巡山員以前就登過幾座名列百岳的高山，例如玉山、奇萊北峰，大武山等等，希望可以透過擔任巡山員，保護自己最愛的美麗山林。

巡山員的工作從舉報林木盜伐、深山特遣、搶救森林大火到林野巡視等等，鄧安岑都親身經歷過，去年還曾參與逮捕山老鼠現行犯的行動，回想起半夜在大雪山林道埋伏山老鼠的情景，他說，真的相當驚險，因為不清楚對方是否攜帶武器，在深山守了一整夜，追蹤山老鼠的動向，最後與森林警察終於將山老鼠現行犯逮住。

森林大火現場還季幾乎煙霧瀰漫，但是鄧安岑也曾為了阻止火勢蔓延，深入森林火災處紮營3天，他說，當時台灣杉被雷劈到引起大火，阻擋火勢的過程中，每一次呼吸都會聞到濃濃的焦味。

巡護山林生死關頭的瞬間，鄧安岑也是歷歷在目，他回憶，常常遇到落差好幾百呎的陡峭山壁，雪山進行神木調查的途中，路線上有很多溪溝，舊有道路被颱風吹斷，落差100公尺都有，想辦法小心翼翼爬下去又爬上來，腳踩不好碎石子就會往下滾，聽到石頭滾落的聲音，都會忍不住捏一把冷汗。

鄧安岑除了同時擔任機關森林護管種子老師，為了讓更多民眾了解森林保護工作，還自行與同事拍攝「山的守護者」微電影，在網路上達到1.5萬人次觀看，他說，希望更多人認識台灣的這片山林，一起來守護。

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