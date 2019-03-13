加薪了！900名巡山員今年加薪 最高可加7000元

2019-03-13 13:03

〔記者簡惠茹／台北報導〕1名巡山員要巡護2000公頃面積山林，幅員遼闊且工作環境艱困，林務局爭取今年為巡山員加薪，行政院本周核定，將有900名巡山員受惠，依照工作項目最高可加薪7000元。林務局長林華慶表示，希望振奮基層士氣，繼續守護台灣山林。

農委會林務局長林華慶表示，爭取多時的森林護管員，也就是巡山員待遇提高案，行政院已於今年3月11日正式核定，巡山員執勤時險象環生，針對特定高風險勤務項目，將可額外獲得山地巡護作業費。

林務局表示，此方案約有900名森林護管員可立即受惠，平均每月薪資所得將增加3000至4000元；如果當月執行林火搶救、深山特遣、夜間埋伏等特殊勤務，更可增加達7000元，方案並溯自今年1月1日起生效。

林務局指出，依據此次行政院核定的新制山地巡護作業費支給表，森林護管員執行林野巡視、野生動物監測調查、保安林檢訂、母樹林採種、山域事故救援等勤務，將可額外支領作業費；而支給表中原有的林火搶救、深山特遣、夜間埋伏三項特殊勤務，也增加點數，提高可支領金額。

目前全台巡山員共1089人，每人平均巡護面積近2000公頃，林務局表示，山區地形陡峻、氣候多變、環境險惡，尚須面對違法盜伐盜獵嫌犯威脅、野生動物之侵擾，工作繁重且具高度危險性，每年均有同仁因執勤而受傷，但森林護管員的薪資僅介於27434元至34916元，未能反映其工作的重要性、專業性與危險性，給森林護管員合理的待遇，才能鼓勵專業人員願意長期投入辛苦又具風險的山林守護工作，經驗也才得以傳承。

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