被罵三字經沒在怕！ 森林女孩就是要守護山林

2019-03-21 19:37

〔記者簡惠茹／台北報導〕打破刻板印象，農委會林務局今年首度表揚女性森林護管員獎項，獲獎的游婉婷為了守護國有林班地，就算被非法占用的民眾大罵三字經，她還是挺身而出，她說，看著自己負責的造林地，1萬多棵30公分樹苗長成2公尺高的樹木，就希望能繼續保護他們。

今天是國際森林日，農委會林務局與國際扶輪3523地區合作，表揚16名優秀森林護管員，今年林務局首度表彰7名優秀女性森林護管員，林務局長林華慶致詞時說，女性護管員逐年增加之際，希望讓社會各界看到巾幗不讓鬚眉的森林護管員。

森林護管員俗稱巡山員，目前林務局1064人中，僅有96名女性，其中，今年獲得女性優秀森林護管員表揚的35歲游婉婷服務於冬山工作站，從宜蘭大學森林系畢業後，決定繼續從事保護山林的工作，因此加入巡山員的行列，騎著檔車，在泥濘的山路中巡查，不時都會跌倒，一旁就是深谷，相當怵目驚心。

除了面臨工作環境的嚴峻，游婉婷說，與民眾溝通也是一大挑戰，例如有一次她單槍匹馬，去勸說非法占用國有林班地的民眾搬離時，她不但被大罵三字經，還被威脅一個人小心一點，這類的言語威脅，都增加工作的危險性。

不過游婉婷說，如果民眾是合法租用他們當然會協助，但是非法在森林非法濫墾濫伐種植水果或蔬菜，會破壞水土保持，還可能污染水源，就算被威脅被恐嚇，她還是會繼續把任務完成。

游婉婷也是少數加入特遣隊的女性，她說，當初加入時她是唯一的女生，現在還有學妹一起加入，特遣隊的任務一次前往深山就是5天的行程，徒步在連路都沒有的山裡，調查貴重木或被盜伐的地點，揹起20公斤重的裝備，需要相當的體力。

游婉婷說，雖然巡山員的工作相當吃力，但是當她看到她3年前負責的17多公頃造林地，1萬多棵楓香、光臘樹造林木，從30公分的小樹苗，成長到2公尺高，越來越漂亮，樹蔭越來越大，那種成就感真的無法形容。

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