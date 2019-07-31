搏命抓山老鼠 台藝大學生跟拍巡山員才知好危險

2019-07-31 18:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投林管處今天舉行「森情九九─護管員忙什麼」活動，現場播放國立台灣藝術大學4名學生跟拍森林護管員3天，紀錄其日常工作的畢業製作影片，4名學生已無償授權林管處使用與播放。她們現身分享跟拍心得，發現森林護管員工作「包山包海」，其中，抓山老鼠盜伐簡直是在搏命，拍了影片對這群無名英雄更加了解與敬佩。

南投林管處今天在南投縣草屯鎮九九峰生態藝術園區外，舉行「森情九九─護管員忙什麼」活動，現場除了讓民眾體驗森林護管員（巡山員）的工作，試背30公斤重背包走路的感覺，並播放國立台灣藝術大學廣播電視學系謝香臺、劉敏萱、戴敏琪及蕭雅方4名畢業生的畢業作品「It's my life」（森林護管員的工作紀錄及體驗）影片。

這部影片是4名女學生花3天2夜上山，了解森林護管員「包山」部分的工作，下山後再到雲林麥寮了解「包海」工作內容，看種植區外保安林的成果，以及到濁水溪河口體會沒有保安林的塵砂飛揚讓人眼睛睜不開的滋味。

考量4名女學生體力，林管處僅讓她們背10多公斤重的背包，她們就氣喘吁吁，但森林護管員背上30公斤重裝備，爬陡坡仍如履平地，讓她們大為佩服。

最讓這4名學生印象深刻的是森林護管員抓山老鼠盜伐的工作，帶她們到盜伐高危險區的是女性森林護管員，地點偏僻且陡峭。而「盜伐高危險區」的認定，是在發現新盜伐點後，把先前附近的盜伐點串聯起來，看盜伐的頻率，頻率高即為高危險區。

森林護管員沒有司法警察權，因此在做好現場紀錄後必須聯絡森林警察，而森林護管員為了自身必須先躲起來暗中觀察山老鼠的動態，萬一被山老鼠發現，就得靠機智來保護自身安全。

森林護管員背30公斤裝備爬山仍步履平穩。（圖擷自「It's my life」影片）

女性森林護管員帶學生看盜伐高危險區。（圖擷自「It's my life」影片）

森林護管員在被盜伐的樹頭釘5吋釘子，用意是破壞該木頭的價值。（圖擷自「It's my life」影片）

台藝大學生在濁水溪河口，被漫天塵砂吹得眼睛無法睜開。（圖擷自「It's my life」影片）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法