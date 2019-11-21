鳳山母女雙屍命案 不排除母親殺女後輕生

鳳山母女雙屍命案，檢警到現場勘查。（檔案照）

2019-11-21 10:16:07

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市驚傳母女雙屍命案，陳姓女子與就讀高中的資優生獨生女兒頸部各中一刀，陳屍鳳山區大樓住處床上！檢警調閱大樓監視器，確認期間無外人入屋，採凶刀掌紋、DNA送驗中，今天下午將解剖遺體細驗，初判，不排除母親殺女後輕生。

檢警昨天勘查現場，起獲一把水果刀，女兒沒有掙扎跡象，陳女仰躺床上，女兒趴臥床上，兩人頸部各有一處刀傷，均大量失血，床上遺留一把水果刀，非握在手上，現場門窗未遭破壞，也無打鬥跡象，調閱大樓監視器，確認期間無外人入屋，屋內無遺書，研判死亡時間為週二清晨。

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懷疑女兒先被藥物迷昏再遭刀子割頸，母親犯案後輕生，但僅佔80%可能性，檢警查出，李男夫妻已一天多沒見面，卻又共處一屋，清查李男行蹤未發覺異狀，訊後先請回，但仍將持續調查釐清。

據查，近來李男夫妻因經濟問題爭吵多日，週日晚間再次大吵，陳女於週二凌晨零時告訴丈夫，要去女兒房間睡覺，即進入女兒房間關門。李男週二上午9時出門上班，晚間7時下班回家，試圖打開女兒房間喇叭鎖，發覺反鎖，打電話給妻女未接聽，以為妻子又和他冷戰，不以為意。

李男昨清晨與同事開車北上出差，開到半路接獲老師電話，告知他女兒已兩天未到校，驚覺有異返家，才發覺出事。

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