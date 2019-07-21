生父、媽媽因長輩反對分手！ 少女16年來第一次見到他…

2019-07-21 14:14

［記者洪美秀／新竹報導］一段16年前的愛情結晶，透過戶政人員的牽線，讓未曾謀面的少女與生父得以相認，彼此不再有遺憾。

新竹市香山區戶政事務所近日完成超級尋人任務，協助1對16年來未曾見面的父女，相約戶所碰面，也讓16年來彼此牽掛的父女情，得以圓滿，溫馨收場。

原來這名少女的爸媽在16年前相愛，卻因現實因素，兩人無法結婚，並由媽媽獨立扶養，直到少女16歲要打工，需申辦身分證，且要有雙方的監護人，於是戶所人員發揮尋人超級任務，並居中牽線，讓這段血濃於水的父女終於見面，父女倆相擁而哭，但因彼此已有各自的家庭，父女兩人只能在短暫會面後忍痛分別，但也了卻16年的牽掛與思念。

少女表示，媽媽與生父16年前相愛，因長輩反對而分手，被迫接受長輩安排的另一婚約，但分手後，媽媽卻懷了她，原打算將她生下後由生父認養，但雙方沒有聯繫，她也由媽媽扶養長大，因最近她要打工辦理銀行開戶，需身分證件及法定代理人，也就是生父出面辦理，透過香山戶所人員的使命必達，才聯絡上她的生父，並約定在香山戶政事務所見面。

戶所人員說，少女與生父16年來第一次見面，兩人長得很像，透過爸爸吐露內心的愧疚與遺憾，讓少女強忍的淚水潰堤，兩人最後相擁嚎啕大哭。特別的是，兩人辦完身分證權利義務的行使登記後，少女的外婆也陪同前往，並感謝少女生父的成全和退讓，讓各自擁有婚姻與家庭。

少女的生父也透露，已把悲傷留在16年前，雖這段愛情沒有完美的結局，但很感謝年輕時的那段單純與美好，看到女兒後，心中16年來的缺憾也終於放下了。

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