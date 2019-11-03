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嚇死！沙灘上發現胸罩伸手一拉 竟揭出夫婦雙屍命案

美國詹姆斯與蜜雪兒夫婦失蹤多天，探員透過手機GPS訊號追查到德州帕德里島海灘，好奇掀開沙子掩埋的胸罩竟發現下方藏著女屍，回後又挖出另一具男屍，證實就是失蹤的夫婦倆。（美聯社）

美國詹姆斯與蜜雪兒夫婦失蹤多天，探員透過手機GPS訊號追查到德州帕德里島海灘，好奇掀開沙子掩埋的胸罩竟發現下方藏著女屍，回後又挖出另一具男屍，證實就是失蹤的夫婦倆。（美聯社）

2019-11-03 14:27:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國新罕布夏州詹姆斯與蜜雪兒（James and Michelle Butler）夫婦失蹤多天，探員透過手機GPS訊號最後的地點追查到德州墨西哥灣帕德里島海灘上，這時他看到附近有個被沙子掩埋的胸罩，好奇一掀竟發現下方藏著女屍，經過進一步挖掘後又挖出了另一具男屍，證實就是失蹤的夫婦倆。

《ABC》報導，接手此案的德州克雷伯郡（Kleberg County）警探在10月26日找到蜜雪兒遺體後，隔天封鎖沙灘以免證據被破壞並持續挖掘，終於起出詹姆斯遺體。不過，當時兩具遺骸已嚴重腐爛無法辨識，因此警方花了好幾天的時間鑑定，到了11月1日確認後便通知家屬此事。

48歲的詹姆斯與46歲的蜜雪兒夫婦，最後一次與朋友聯繫是在10月16日，此後親友完全聯絡不上兩人，只好在10月23日報警協尋，怎知卻等來了冰冷的遺體。警方目前將此案列為兇殺案進行調查，但並未有任何嫌疑人名單，夫婦倆的房車仍然下落不明。

詹姆斯與蜜雪兒夫婦最後一次與朋友聯繫是在10月16日，此後親友完全聯絡不上兩人。（美聯社）

詹姆斯與蜜雪兒夫婦最後一次與朋友聯繫是在10月16日，此後親友完全聯絡不上兩人。（美聯社）

警方仔細調查沙灘現場各項證據。（美聯社）

警方仔細調查沙灘現場各項證據。（美聯社）

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