台中大里瓦斯管線被撞脫落起火 烈燄燒燬2機車

大里區塗城路和上興街口一家攤商，今天下午疑瓦斯管線起火，造成2輛機車遭焚燬。（記者陳建志翻攝）

2019-11-18 17:59:16

〔記者陳建志／台中報導〕台中市大里區塗城路和上興街口一家賣水煎包、甜甜圈的攤商，今天下午4點多正在營業時，疑似一名顧客的機車不慎撞倒瓦斯桶，造成管線脫落瓦斯外洩引燃火勢，火勢黑煙竄天相當嚇人；消防局獲報出動20多名消防人員到場滅火，所幸火勢不到10分鐘就撲滅，沒有人員傷亡，不過造成2輛停在一旁的機車被燒的只剩骨架，詳細起火原因需由火調人員鑑定釐清。

台中市消防局今天下午4點11分接獲報案，指稱大里塗城路有攤商的桶裝瓦斯管線起火燃燒，立刻調派仁化、十九甲、霧峰及國光等分隊、出動各式救災車輛9輛，消防人員24名到場滅火。

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消防人員抵達時發現火勢猛烈，立刻出水灌救，不到5分鐘就控制火勢，並迅速撲滅火勢，沒有造成人員傷亡。

據了解，起火的攤商平常賣水煎包、甜甜圈，今天下午正在營業時，疑似一名顧客牽動機車時，不慎撞倒桶裝瓦斯，造成管線脫落，因當時爐子正在煮東西，造成外洩的瓦斯瞬間起火燃燒，因火勢猛烈，附近民眾擔心發生瓦斯爆炸都嚇壞了，所幸消防人員即時到場撲滅火勢，沒有造成人員傷亡，不過燒毀兩輛停在一旁的機車，起火原因需由火調人員鑑定釐清。

大里區塗城路和上興街口一家攤商，今天下午疑瓦斯管線起火，火勢一度猛烈相當嚇人。（記者陳建志翻攝臉書「大里人聊天室」）

大里區塗城路和上興街口一家賣水煎包的攤商，今天下午正在營業時，疑瓦斯管線起火釀災。（記者陳建志翻攝）

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