「幽靈船」傳説再起 衛爾康餐廳現址是...

衛爾康餐廳早已拆除一空，目前現址做為收費停車場使用。（記者許國楨攝）

2019-11-11 23:33:02

〔記者許國楨／台中報導〕發生在24年前的台中衛爾康餐廳大火，造成64人死亡，是台灣史上單一建築物死亡人數最多的火災，至今仍讓台中人記憶猶新且談火色變，還衍生所謂的「幽靈船」都市傳說，儘管火場建物早拆除一空，但一般認為因在台中人心中留下「凶地」的印象，目前僅做為收費停車場使用。

民國84年2月15日晚間7時許，位在中港路二段（現改為台灣大道）上，靠近日興街交叉口的衛爾康西餐廳突然傳出大火，事後調查發現，大火起因於瓦斯外洩，且火災發生時正值晚餐時間因此人潮很多，不少人因為違建、逃生門被堵住等因素無法逃生命喪火窟，才會造成嚴重傷亡，還曾因此衍生所謂的「幽靈船」收亡魂的恐怖都市傳說，連昔日的第一廣場都遭波及。

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而餐廳陳姓老闆的全部身家因此遭拍賣，所得2400萬元拿來賠償64名被害者家屬，也因業務過失致死罪判刑，他出獄後待業長達10年，後來在友人協助下開設泡沫紅茶店、小火鍋店，但不是房租漲被迫搬家，就是地主賣掉土地，雖然沒有虧錢，但無論是哪種生意全都不了了之。

直到約6年前開烏骨雞餐廳，還特地找了相對荒涼的南屯區黎明路段辛苦經營，後來慢慢累積實力、打響知名度，卻再一次碰到地主拜重劃之賜高價賣地，每次開店彷彿被詛咒般，讓他決定不再經營餐廳。

而衛爾康餐廳在大火後也拆除一空，曾有據稱「鎮得住」煞氣的五金行業者進駐經營，並在2樓供奉地藏王菩薩等神明，不過偶爾還是有人感覺到有「東西」徘徊，入夜後即使店裡沒人，仍然可以聽見五金器具敲撞的聲音，最後五金行也因靈異等莫名原因歇業。

而這塊空地因此閒置，期間該塊佔地134坪的精華地也曾開出求售資訊，去年據傳開價每坪105萬元、總價1.8億元求售，但歷經半年多仍未售出，也因此降價4000萬元，至總價1.4億元，但許多買家詢問得知是當年衛爾康大火的位置，也紛紛打退堂鼓，目前僅能做為收費停車場使用，看在老一輩台中人眼中不勝唏噓。

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