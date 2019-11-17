為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

替男友家屬處理車禍竟擅查當事人前科 女偵查佐緩起訴

替男友家屬處理車禍竟擅查當事人前科，女偵查佐緩起訴。（記者蔡彰盛攝）

替男友家屬處理車禍竟擅查當事人前科，女偵查佐緩起訴。（記者蔡彰盛攝）

2019-11-18 00:50:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾被新竹縣政府選為微電影女主角的一名女警，4月代男友家屬處理交通事故時，竟擅自查詢當事人前科資料，出示給車主看，而遭新竹縣警局查獲並移送新竹地檢署偵辦，檢方認為羅女已犯洩密罪，最後給予緩起訴1年處分。

檢方調查，新竹縣警局這名女性偵查佐，本應注意犯罪前科乃個人資料，應予保密，且依其個人學識、工作經歷，並無不能注意情形，今年4月11日下午6點多，在竹北市六家派出所內，代男友家屬處理與許姓男子間的交通事故時，為了向借車給許男的林姓男子說明案情始末，竟貿然將她擅自查詢所得的許男前科資料，出示給林男閱覽，致許男的個人資料遭洩漏（所涉違反個人資料保護法部分，許男未提告）。全案經新竹縣政府警察局移送新竹地檢署偵辦。

全案經被告坦承不諱，檢方認為其所為，係犯刑法過失洩漏國防以外秘密罪，審酌她並無前科，因一時失慮而犯下本案，犯後已坦承犯行，深表悔悟，經此司法偵查程序應有警惕，且考量被告行為所生危害非鉅，犯罪情節尚屬輕微，被害人許男亦具狀聲明不追究等一切情狀，檢方認為以緩起訴處分為適當。

最後檢方定緩起訴期間為1年，被告並應於緩起訴處分確定之日起6個月內，向公庫支付1萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
洩漏承辦標案底價 退休警官遭訴
2019-10-30 16:48

洩漏承辦標案底價 退休警官遭訴
「警方在調查你！」大樓總幹事告訴住戶 洩密判3月
2019-09-26 11:57

「警方在調查你！」大樓總幹事告訴住戶 洩密判3月
聲寶顛覆過往印象 輕奢主義崛起

聲寶顛覆過往印象 輕奢主義崛起
友人電話騷擾 員警轉傳文件證明「在忙」結果慘了
2018-10-03 17:13

友人電話騷擾 員警轉傳文件證明「在忙」結果慘了
洩密稽查還助業者得標 殯儀館長GG了
2018-10-02 23:15

洩密稽查還助業者得標 殯儀館長GG了
南勢角站旁「香榭麗池」 日商精工2-3房

南勢角站旁「香榭麗池」 日商精工2-3房

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播