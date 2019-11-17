替男友家屬處理車禍竟擅查當事人前科，女偵查佐緩起訴。（記者蔡彰盛攝）

2019-11-18 00:50:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾被新竹縣政府選為微電影女主角的一名女警，4月代男友家屬處理交通事故時，竟擅自查詢當事人前科資料，出示給車主看，而遭新竹縣警局查獲並移送新竹地檢署偵辦，檢方認為羅女已犯洩密罪，最後給予緩起訴1年處分。

檢方調查，新竹縣警局這名女性偵查佐，本應注意犯罪前科乃個人資料，應予保密，且依其個人學識、工作經歷，並無不能注意情形，今年4月11日下午6點多，在竹北市六家派出所內，代男友家屬處理與許姓男子間的交通事故時，為了向借車給許男的林姓男子說明案情始末，竟貿然將她擅自查詢所得的許男前科資料，出示給林男閱覽，致許男的個人資料遭洩漏（所涉違反個人資料保護法部分，許男未提告）。全案經新竹縣政府警察局移送新竹地檢署偵辦。

請繼續往下閱讀...

全案經被告坦承不諱，檢方認為其所為，係犯刑法過失洩漏國防以外秘密罪，審酌她並無前科，因一時失慮而犯下本案，犯後已坦承犯行，深表悔悟，經此司法偵查程序應有警惕，且考量被告行為所生危害非鉅，犯罪情節尚屬輕微，被害人許男亦具狀聲明不追究等一切情狀，檢方認為以緩起訴處分為適當。

最後檢方定緩起訴期間為1年，被告並應於緩起訴處分確定之日起6個月內，向公庫支付1萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法