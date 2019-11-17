「兒子會罵死我！」 失智迷途嬤尋獲 子為母梳理頭髮

警方將迷途阿嬤帶回警所安撫情緒。（記者許國楨翻攝）

2019-11-17 10:12:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一位阿嬤出門散步後因失智迷途，打著赤腳一路自北區住處走到東區，民眾察覺有異報案協助，警方到場發現阿嬤體力不支擔心出意外，趕緊將她帶返所休息並聯繫家屬，期間阿嬤可能擔心被家人責罵情緒顯得相當激動，警方和志工一邊安撫一邊查詢家屬資料聯繫，其子接到通知後趕到警所，看到媽媽平安無事溫柔地為她整理頭髮，不斷向員警道謝，場面溫馨感人。

台中市第三分局東區分駐所當天上午接獲民眾報案，表示在東區建國市場附近發現疑似迷途的75歲江姓阿嬤，警員蔡孟涵、劉柏志趕往了解，只見雙手打著石膏的阿嬤，赤腳在路旁不斷徘徊，她向員警說，早上出門散步，走著走著就迷路了，不知道怎麼回家。

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由於阿嬤只記得兒子名字，其他什麼都說不出來，員警見她打著赤腳又喊「腿軟」，趕緊帶她返所休息並查詢身分，只是阿嬤似乎對派出所相當排斥，情緒一度很激動，不斷地表示自己「沒犯法，別再問了！」向員警表示想要回家，也擔心因迷路而被家人罵，警方和志工一邊安撫她一邊查詢家屬資料，終於順利聯繫上阿嬤兒子。

「我兒子來了！」阿嬤激動地指著門口，阿嬤兒子向警方表示，母親患有失智症，又不喜歡帶著防走失手環，未來會將聯絡資訊寫在母親衣物袖口和石膏上，同時間也溫柔的替媽媽疏理稍嫌凌亂的頭髮，臉上盡是不捨，並感謝警方的熱心協助，才讓母親免於發生意外。

警方聯繫到阿嬤兒子趕往。（記者許國楨翻攝）

兒子溫柔的替母親整理頭髮。（記者許國楨翻攝）

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