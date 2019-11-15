為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

吸笑氣致死案》醫師：吸笑氣不合併使用氧氣，極度危險

笑氣瓶是近來許多年輕人開趴必備的物品之一。（記者周敏鴻攝）

笑氣瓶是近來許多年輕人開趴必備的物品之一。（記者周敏鴻攝）

2019-11-16 00:02:45

〔記者周敏鴻／桃園報導〕吸笑氣無法可管，讓外界產生「吸笑氣沒危險性」的誤解，衛生福利部桃園醫院麻醉科主任謝瀛洲強調，安全使用笑氣的方法是「必須」合併氧氣使用，否則極有可能在短時間內就因缺氧而致死。

謝瀛洲說，笑氣是很好的麻醉用氣體，常用在需要輕度鎮痛、麻醉的手術如牙科手術上，用氧氣、笑氣1:1的比例（最多增加到1:2）供給患者後，患者很快就能被麻醉，麻醉過後也不易感到不適。

但笑氣若不合併氧氣使用，就會非常危險，謝瀛洲強調，人體吸入的氣體中若笑氣佔70%以上，就會嚴重影響到肺部吸入氧氣的效率，導致窒息性缺氧，所以正確的使用笑氣方式是「必須」合併氧氣使用。

年輕人不了解笑氣的正確使用方式，常常會將灌滿汽球的笑氣，覆蓋著自己的口鼻吸入，「完全沒合併氧氣使用」，就有高度致命危險，謝瀛洲說，人體吸入的氣體中若笑氣濃度過高時，成人甚至只要短短10分鐘，就有可能窒息性缺氧而導致死亡。

另外，長期使用笑氣還可能造成麻痺、耳鳴、衰弱、平衡感差、反射減弱、亞急性脊髓炎合併退化等症狀，以及肺氣腫、氣胸等副作用，年輕人千萬別為了趕流行吸笑氣，犧牲了自己的生命或健康。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
吸笑氣致死案》桃園至少三起類似案件 警方憂心
2019-11-16 00:01

吸笑氣致死案》桃園至少三起類似案件 警方憂心
女模命案笑氣版！桃園少女赤裸陳屍汽車旅館
2019-11-15 23:59

女模命案笑氣版！桃園少女赤裸陳屍汽車旅館
雙強聯手推案　4字頭輕鬆買板橋市區

雙強聯手推案　4字頭輕鬆買板橋市區
摩鐵笑氣氾濫 議員要求桃園訂自治條例
2019-11-14 21:37

摩鐵笑氣氾濫 議員要求桃園訂自治條例
食藥署公告 「笑氣」改列食品添加物管理
2019-11-07 10:56

食藥署公告 「笑氣」改列食品添加物管理
南勢角站旁「香榭麗池」 日商精工2-3房

南勢角站旁「香榭麗池」 日商精工2-3房
常吸笑氣 輕者手麻 重者精神異常
2019-08-04 05:30

常吸笑氣 輕者手麻 重者精神異常
濫賣笑氣毒害人 法令寬鬆辦不到他
2019-08-04 05:30

濫賣笑氣毒害人 法令寬鬆辦不到他

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播