吸笑氣致死案》醫師：吸笑氣不合併使用氧氣，極度危險

笑氣瓶是近來許多年輕人開趴必備的物品之一。（記者周敏鴻攝）

2019-11-16 00:02:45

〔記者周敏鴻／桃園報導〕吸笑氣無法可管，讓外界產生「吸笑氣沒危險性」的誤解，衛生福利部桃園醫院麻醉科主任謝瀛洲強調，安全使用笑氣的方法是「必須」合併氧氣使用，否則極有可能在短時間內就因缺氧而致死。

謝瀛洲說，笑氣是很好的麻醉用氣體，常用在需要輕度鎮痛、麻醉的手術如牙科手術上，用氧氣、笑氣1:1的比例（最多增加到1:2）供給患者後，患者很快就能被麻醉，麻醉過後也不易感到不適。

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但笑氣若不合併氧氣使用，就會非常危險，謝瀛洲強調，人體吸入的氣體中若笑氣佔70%以上，就會嚴重影響到肺部吸入氧氣的效率，導致窒息性缺氧，所以正確的使用笑氣方式是「必須」合併氧氣使用。

年輕人不了解笑氣的正確使用方式，常常會將灌滿汽球的笑氣，覆蓋著自己的口鼻吸入，「完全沒合併氧氣使用」，就有高度致命危險，謝瀛洲說，人體吸入的氣體中若笑氣濃度過高時，成人甚至只要短短10分鐘，就有可能窒息性缺氧而導致死亡。

另外，長期使用笑氣還可能造成麻痺、耳鳴、衰弱、平衡感差、反射減弱、亞急性脊髓炎合併退化等症狀，以及肺氣腫、氣胸等副作用，年輕人千萬別為了趕流行吸笑氣，犧牲了自己的生命或健康。

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