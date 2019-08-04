濫賣笑氣毒害人 法令寬鬆辦不到他

2019-08-04

〔記者林嘉東／基隆報導〕7名年輕男女買來6公斤重「笑氣」鋼瓶，帶到KTV要開趴，正要狂歡時被警方查獲，基隆警方將7人依違反社會秩序維護法移送裁罰；賣笑氣的王男昨到案，因為賣的是工業用笑氣，無法可罰，警方只能無奈將他請回。

工業用笑氣 法界建議修法納管

面對販賣者沒事、購入吸用者也僅裁罰了事的寬鬆法令，警方非常不以為然，表示過度使用笑氣會嚴重戕害身心健康，甚至造成人體神經病變和精神病症，主管機關應予重視。法界人士說，我國未將「笑氣」列為管制藥品，醫療上是「吸入性全身麻醉劑」，也不是毒品危害防制條例的處罰對象，目前無法律約束，建議政府應速修法納管，壓制濫用。

法務部長蔡清祥認為，修法緩不濟急，應從源頭列管，行政院長蘇貞昌對此很重視，已要求經濟部工業局加強管制。

由於「笑氣」取得容易，被不少年輕人濫用當成開趴「助興劑」。劉姓等4男3女，上月24日拖著笑氣鋼瓶到KTV要開趴時遭查獲。劉姓主辦人稱，笑氣鋼瓶是以2000元在網路向王姓男子購得，警方先將劉男7人依違反社維法「吸食或施打煙毒或麻醉藥品以外之迷幻物品」規定，移送裁罰。

警方循線找到王男，王供稱，他也是向網友購得，買了2瓶自用1瓶，剩下1瓶以原價賣給劉男。

警方指出，笑氣在醫療上是用來麻醉及鎮痛，工業上可做為半導體製作與輪胎打氣用；未經核准販賣醫療用笑氣違反藥事法，有刑責，因此網售笑氣幾乎都是工業用笑氣。

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