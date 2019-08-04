常吸笑氣 輕者手麻 重者精神異常

2019-08-04

「笑氣」學名一氧化二氮或氧化亞氮，在常溫常壓下為無色、無味氣體，一般常用於手術前麻醉用，長期使用會產生末梢神經及脊髓病變，出現手麻、腳麻、無力走路、立體感完全喪失等症狀，並可能產生精神異常，如嗜睡、抑鬱或精神錯亂等。

笑氣供作醫療使用時，會加入70%-80%氧氣，但時下濫用者未使用氧氣，而是常與酒精或其他藥物併用，容易有中毒危險，及造成嚴重身心傷害。

醫療用笑氣屬於醫材管制，不易取得；工業用笑氣取得容易，販賣不違法，成為濫用主要來源。

（警方提供，記者林嘉東整理）

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